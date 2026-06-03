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Sexologia, eliminată din lista specializărilor medicale în Rusia. Care este motivul

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rusia va elimina sexologia din lista specializărilor medicale şi va introduce, din această toamnă, o nouă competenţă medicală, cea de „medic pentru longevitate sănătoasă”, în cadrul unei reforme a registrului profesiilor din sistemul de sănătate, potrivit unui ordin al Ministerului rus al Sănătăţii, scrie Moscow Times.

Începând cu 1 septembrie, ministerul va elimina 16 poziţii din lista oficială a profesiilor medicale şi va adăuga 11 noi specializări. Alte trei titluri medicale urmează să fie eliminate până la 1 septembrie 2028.

Viktor Fomin, directorul Academiei Medicale de Educaţie Profesională Continuă din subordinea Ministerului Sănătăţii, a declarat luna trecută că eliminarea acestor specializări nu va afecta îngrijirea pacienţilor.

„Profesii precum pediatru urban, medic pentru adolescenţi, psihiatru pentru adolescenţi şi diabetolog au apărut în diferite perioade ca răspunsuri locale la nevoi specifice”, a declarat Fomin pentru agenţia de stat TASS. El a precizat că medicii care ocupă în prezent funcţiile ce urmează să fie eliminate vor beneficia de o perioadă de tranziţie şi de posibilităţi de recalificare profesională.

Eliminarea sexologiei afectează un grup foarte restrâns de specialişti, întrucât în Rusia există în prezent mai puţin de 100 de sexologi activi care deţin toate certificările necesare, potrivit publicaţiei Kommersant.

Sexologul Dmitri Orlov a criticat decizia şi a apărat sexologia, pe care a descris-o drept „o inovaţie medicală exclusiv rusească”, ce combină psihoterapia, urologia, ginecologia, endocrinologia şi psihiatria.

Experţi din domeniu au declarat pentru Kommersant că introducerea noii specializări de „medic de medicină pentru longevitate sănătoasă” reprezintă un răspuns direct la creşterea speranţei de viaţă a populaţiei din Rusia.

„Această specializare se află la intersecţia dintre medicina internă, cardiologie, endocrinologie, geriatrie, nutriţie şi medicina preventivă”, a explicat Natalia Malişeava, director adjunct al unei reţel private de servicii medicale.

Editor : M.I.

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