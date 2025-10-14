„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală

Autoritățile ruse se pregătesc să recurgă la serviciul militar pentru imensa rezervă de mobilizare a Ministerului Apărării, creată prin decretul lui Vladimir Putin în 2015.

Luni, guvernul a aprobat un proiect de lege care îi va permite președintelui să utilizeze rezerviștii fără a declara starea de urgență și mobilizarea în operațiuni antiteroriste (KTO) și conflicte militare, inclusiv în străinătate.

Acest lucru va permite mobilizarea a până la 2 milioane de persoane pentru nevoile armatei, a declarat pentru RTVI primul vicepreședinte al Comitetului Dumei pentru Apărare, Alexei Zhuravlev.

„Noi ducem o luptă reală și de amploare, dar oficial nu a fost declarată război. Aceste subtilități juridice limitau posibilitatea de manevră a Ministerului Apărării, iar acum ele au fost eliminate”, a spus deputatul.

Este vorba despre persoane care „au servit voluntar în armată”, primind în schimb rații, diverse plăți și beneficii, iar acum se află în rezervă, primind în continuare plăți suplimentare și beneficii. Aceste persoane vor fi mobilizate „în mult mai multe cazuri decât înainte”, iar acest lucru este „perfect normal, mai ales având în vedere situația în care se află țara noastră în prezent”, a subliniat Zhuravlev.

Conform proiectului de lege, rezerviștii vor participa la „adunări speciale” pentru îndeplinirea „sarcinilor în domeniul apărării” pe o perioadă de cel mult 2 luni. Modificările corespunzătoare vor fi introduse în legile „Despre obligația militară și serviciul militar” și „Despre statutul militarilor”.

Modificările se referă numai la cetățenii care au încheiat în mod voluntar un contract de rezervă și nu se aplică celor care se află în rezervă, a explicat pentru RBC Igor Cherepanov, vicepreședinte al Asociației Avocaților din Rusia. În același timp, sarcinile în care vor fi implicați rezerviștii pot fi foarte diverse, până la frontul ucrainean. Legea conține un punct privind utilizarea rezervei în afara Rusiei, iar acest lucru se referă, de exemplu, la regiunile Sumî și Harkov, unde au loc acțiuni militare, dar care se află de jure în afara țării, a declarat șeful comitetului de apărare al Dumei, Andrei Kartapolov.

Inițiativa pare a fi o asigurare pentru cazul în care mobilizarea se va încheia, iar numărul de oameni necesari va fi mai mare decât cel care poate fi recrutat în cadrul campaniei de recrutare, a declarat pentru „Agenția” fondatorul proiectului „Idite lesom” (Duceți-vă liberi), Grigori Sverdlin: „Se pare că își dau pur și simplu mână liberă, ca și cum și-ar acorda astfel libertate de acțiune”.

Conform legislației în vigoare, cetățenii ruși care fac parte din rezerva de mobilizare pot fi implicați în acțiuni militare reale numai în cadrul mobilizării, iar pentru aceasta sunt necesare comisii de mobilizare, care nu mai funcționează din 2023, notează avocatul pentru drepturile omului Artem Klyga. „Vedem că autoritățile evită a doua rundă de mobilizare, de aceea au nevoie de o altă procedură, în cadrul căreia să poată utiliza rezerva de mobilizare”, a spus Klyga.

Potrivit lui Kartapolov, rezerva de mobilizare este formată din persoane care au o specialitate militară înregistrată sau care au semnat un contract cu Ministerul Apărării. „Ei semnează un contract, primesc o anumită remunerație bănească pentru asta și continuă să își îndeplinească îndatoririle [profesionale] în calitate de civili. Dar, în caz de necesitate, ei sunt supuși unei invitații prioritare la comisariatul militar și sunt trimiși la adunări și la alte diverse activități”, a explicat Kartapolov. El a adăugat că, în prezent, în regiunile de frontieră cu Ucraina se află numeroși cetățeni care fac parte din rezerva de mobilizare.

Conform decretului lui Putin privind crearea unei rezerve de mobilizare, aceasta include persoanele care au semnat un contract cu Ministerul Apărării. Primul contract se încheie pe o perioadă de trei ani. Rezerviștii participă anual la instrucții militare, pe durata acestora li se păstrează locurile de muncă, iar angajatorii primesc compensații pentru absența angajaților.

