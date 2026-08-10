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Singurul partid de opoziție din Rusia a fost exclus din alegerile parlamentare. Ce motiv au invocat judecătorii

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Yabloko party leader Nikolai Rybakov, center, holds up an apple, the symbol of his party after a hearing on a lawsuit to bar the party from the upcoming parliamentary elections
Nikolai Ribakov, liderul Iabloko, și mărul, simbolul partidului. Foto: Profimedia
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Curtea Supremă a Rusiei a decis luni excluderea partidului liberal pro-occidental Iabloko din cursa electorală pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în septembrie, relatează agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres. Principalul motiv invocat a fost că partidul a primit finanţări din străinătate. Liderul formaţiunii, Nikolai Ribakov, consideră însă că demersul este motivat de opoziţia acestui partid faţă de continuarea războiului în Ucraina.

Procesul care a condus la această decizie a fost iniţiat în urma unei plângeri formulate de partidul Rodina, o formaţiune naţionalistă pro-Kremlin, care a acuzat partidul Iabloko că reprezintă o mişcare ce urmăreşte subminarea deopotrivă a Rusiei şi a procesului electoral.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală (CEC) din Rusia a transmis instanţei un document în care semnalează că Iabloko ar fi primit „finanţări din străinătate”, interzise în mod explicit de legislaţia rusă.

Cu puţin timp înaintea anunţării verdictului, liderul partidului Iabloko, Nikolai Ribakov, a estimat că adevăratul motiv al procesului este apelul său către ruşi de a vota pentru pace în Ucraina.

„Cheia diferenţelor noastre (dintre acest partid şi Kremlin - n.r.) este că noi suntem în favoarea păcii, iar ei sunt în favoarea vărsării de sânge. Ei înţeleg că oamenii doresc să voteze pentru pace. Şi le este frică. De aceea vor să ne excludă din alegeri”, a spus Ribakov în intervenţia sa în faţa Curţii Supreme.

„În ultimele săptămâni am primit din toată Rusia milioane de mesaje de susţinere. Mulţi oameni din Rusia doresc şi sunt dispuşi să voteze cu Iabloko la următoarele alegeri”, a susţinut el.

Iabloko, care înseamnă „măr” în limba rusă, a întruchipat speranţele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii '90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemaiavând grup parlamentar în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, din anul 2003.

Totuşi, Iabloko este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiţionată a războiului din Ucraina, iar conducerea sa crede că alegerile parlamentare din septembrie vor fi „un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruşi se opun” războiului.

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Editor : B.P.

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