Live TV

Video Sisteme antiaeriene pe zgârâie-norii din Moscova. De frica dronelor ucrainene, rușii au dus cu elicopterul echipamentul la etajul 42

Data publicării:
pantiri
Sursa foto: X

La Moscova a fost instalat un sistem de apărare antiaeriană pe clădirea centrului de afaceri Nordstar Tower, situată în districtul Severny, pe strada Begovaya. Analistul militar Ian Matveev a publicat un videoclip în care se vede cum sistemul de apărare antiaeriană „Pantsir-SMD-E” este transportat cu elicopterul pe acoperișul zgârie-norului de 42 de etaje.

Complexul este destinat în primul rând combaterii dronelor, a scris canalul Z „Voenny Osvedomitel”. Modulul de luptă al acestui „Pantsir” poate găzdui până la 48 de rachete antiaeriene ghidate de mici dimensiuni TKB-1055 „Gvozd”, cu o rază de acțiune de 7 km. De asemenea, sistemul poate utiliza proiectile standard 95Ya6, capabile să doboare ținte la o distanță de până la 20 km. Raza de detectare este de 24 km.

Nordstar Tower este una dintre cele mai înalte clădiri din Moscova. A fost construită în 2009, suprafața totală a spațiilor fiind de 147,5 mii m². Proprietarul turnului este grupul „Region”, care are legături strânse cu „Rosneft”. Structurile grupului colaborează cu compania petrolieră prin programe de pensii, plasarea de obligațiuni și administrarea fondurilor de investiții închise, care includ acțiuni ale VBRR — o bancă controlată de „Rosneft” în 2022.

În plus, „Region” a cumpărat concernul „Rossium”, al cărui activ cheie este Banca de Credit din Moscova, care colaborează strâns cu „Rosneft” de mulți ani. În 2021, MKB a organizat un sindicat pentru a cumpăra de la NK 10% din „Vostok Oil”. De asemenea, banca a emis obligațiuni ale companiei.

Anterior, instanța a obligat „Rosneft” să continue, până în 2026 inclusiv, închirierea a 3.500 m² în Nordstar Tower și a 45 de locuri de parcare în parcarea din apropierea clădirii. Din datele publice reiese că societatea a utilizat acolo spații situate la etajele 2-20.

Anterior s-a raportat că armata rusă formează în jurul Moscovei un sistem eșalonat de apărare aeriană pe fondul creșterii amenințărilor din partea Ucrainei. Conform imaginilor din satelit, în 2025 au fost instalate în plus 43 de turnuri cu sisteme „Pantsir” în apropierea orașului. În total, din 2023, în jurul capitalei au fost amplasate peste 100 de complexe de apărare aeriană, a calculat „Radio Liberty”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag letonia si rusia, compozitie
Încă o dronă a fost identificată într-o țară NATO și UE. Moscova acuză Riga de participare indirectă în războiul din Ucraina
Vladimir Putin
Războiul ruso-ucrainean, marcat de o cursă a atacurilor la distanță: Moscoviții se confruntă cu „o nouă realitate” (Analiză)
Ukraine's Expertise In Drone Interception Hard-Won After Years Of Fending Off Russia's Attacks
Trei morți și 12 răniți în Rusia, după un atac ucrainean la Riazan. Două blocuri lovite, susține guvernatorul
Bloc lovit de dronă, Moscova
„Comisia Antiteroristă a Moscovei” interzice publicarea de imagini cu urmările atacurilor ucrainene cu drone
Vladimir Putin
Armata rusă va avea dreptul legal să elibereze cetăţenii închişi în străinătate. „Intervenţiile vor necesita autorizarea lui Putin”
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
elcen electrocentrale bucuresti
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în...
bandă poliția nu treceți
„Trebuia să fiu cu copiii mei”. Mărturia cutremurătoare a mamei celor...
BUCURESTI - BPN PSD - 11 AUG 2025
Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din...
Ultimele știri
Reacția unui lider local PSD, la o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac la funcția de premier: „Nu avem un vot în partid”
CFR Călători reia trenurile directe spre Varna, Sofia și Istanbul: anunț pentru sezonul estival și prețurile biletelor
Guvernul modifică regulile pentru introducerea pe piață a mașinilor și echipamentelor din medii cu risc de explozie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a câștigat 30 de dolari la loterie, iar apoi a decis să mai cumpere două bilete. Ce a urmat i-a...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Ce salariu are ministrul Educației, Mihai Dimian. A anunțat că își va dona leafa până la finalul mandatului...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”