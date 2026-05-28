La Moscova a fost instalat un sistem de apărare antiaeriană pe clădirea centrului de afaceri Nordstar Tower, situată în districtul Severny, pe strada Begovaya. Analistul militar Ian Matveev a publicat un videoclip în care se vede cum sistemul de apărare antiaeriană „Pantsir-SMD-E” este transportat cu elicopterul pe acoperișul zgârie-norului de 42 de etaje.

Complexul este destinat în primul rând combaterii dronelor, a scris canalul Z „Voenny Osvedomitel”. Modulul de luptă al acestui „Pantsir” poate găzdui până la 48 de rachete antiaeriene ghidate de mici dimensiuni TKB-1055 „Gvozd”, cu o rază de acțiune de 7 km. De asemenea, sistemul poate utiliza proiectile standard 95Ya6, capabile să doboare ținte la o distanță de până la 20 km. Raza de detectare este de 24 km.

Nordstar Tower este una dintre cele mai înalte clădiri din Moscova. A fost construită în 2009, suprafața totală a spațiilor fiind de 147,5 mii m². Proprietarul turnului este grupul „Region”, care are legături strânse cu „Rosneft”. Structurile grupului colaborează cu compania petrolieră prin programe de pensii, plasarea de obligațiuni și administrarea fondurilor de investiții închise, care includ acțiuni ale VBRR — o bancă controlată de „Rosneft” în 2022.

În plus, „Region” a cumpărat concernul „Rossium”, al cărui activ cheie este Banca de Credit din Moscova, care colaborează strâns cu „Rosneft” de mulți ani. În 2021, MKB a organizat un sindicat pentru a cumpăra de la NK 10% din „Vostok Oil”. De asemenea, banca a emis obligațiuni ale companiei.

Anterior, instanța a obligat „Rosneft” să continue, până în 2026 inclusiv, închirierea a 3.500 m² în Nordstar Tower și a 45 de locuri de parcare în parcarea din apropierea clădirii. Din datele publice reiese că societatea a utilizat acolo spații situate la etajele 2-20.

Anterior s-a raportat că armata rusă formează în jurul Moscovei un sistem eșalonat de apărare aeriană pe fondul creșterii amenințărilor din partea Ucrainei. Conform imaginilor din satelit, în 2025 au fost instalate în plus 43 de turnuri cu sisteme „Pantsir” în apropierea orașului. În total, din 2023, în jurul capitalei au fost amplasate peste 100 de complexe de apărare aeriană, a calculat „Radio Liberty”.

