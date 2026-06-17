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Sistemul de recrutare al Rusiei, aproape de colaps: „O mobilizare forțată l-ar putea pune pe Putin și regimul său în pericol”

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vladimir putin langa comandanti militari
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
„Regimul este supus unei presiuni enorme”

În timp ce avansul rusesc în Ucraina încetinește din ce în ce mai mult, iar recrutarea de noi soldați întâmpină greutăți, oficialii ucraineni avertizează că Moscova ar putea recurge în sfârșit la măsura pe care a vrut să o evite mult timp - o mobilizare forțată, relatează Kyiv Independent.

Potrivit Kievului, Kremlinul se pregătește să recruteze zeci de mii de noi soldați pentru a compensa pierderile tot mai mari de pe câmpul de luptă.

Însă analiștii cred că Rusia și-ar asuma acest risc doar în cazul unui colaps iminent al frontului, sau al unei schimbări radicale către o economie de război - una care ar putea semnala pregătiri pentru extinderea conflictului dincolo de granițele Ucrainei.

Primul val de „mobilizare parțială” din septembrie 2022 a declanșat proteste și a determinat sute de mii de ruși să fugă în străinătate. Cu toate acestea, regimul a reușit să treacă peste aceste dificultăți.

Acum, cu o economie slăbită de război și o oboseală crescândă în rândul publicului rus, consecințele unui al doilea val de mobilizare s-ar putea dovedi mult mai dificil de ținut sub control.

„Regimul este supus unei presiuni enorme”

„Dacă Rusia declanșează mobilizarea militară, este un semn că regimul este supus unei presiuni enorme și este în blocaj politic”, spune Max Bergmann, analist la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

O mobilizare este un „pariu uriaș pentru Vladimir Putin, un pariu care l-ar putea pune pe el și regimul său în pericol”, a declarat expertul pentru Kyiv Independent.

Eforturile Rusiei de a mobiliza 300.000 de rezerviști au venit imediat după contraofensivele reușite ale Ucrainei în regiunile Harkov și Herson din ultimele luni.

Mobilizarea haotică - cea mai mare chemare la luptă de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace - a forțat publicul rus să accepte realitatea că acest conflict va fi unul lung - și că i-ar putea afecta direct.

Editor : Liviu Cojan

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