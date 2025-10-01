Live TV

Situație rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării

Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant.

Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au perturbat grav operațiunile rafinăriilor rusești, o componentă cheie a economiei de război a Kremlinului. Unele instalații au fost nevoite să oprească producția pe termen nelimitat.

Potrivit publicației, Rusia ia în considerare importul de combustibil din China, Coreea de Sud și Singapore pentru a-și stabiliza piața internă.

Pentru a facilita importurile, guvernul rus intenționează să elimine taxele de import pentru combustibilul care intră prin anumite puncte de control din Extremul Orient. Statul va subvenționa, de asemenea, importatorii, acoperind diferența dintre prețurile pieței globale și prețurile mai mici ale combustibilului pe piața internă, utilizând fonduri din bugetul federal.

Rosneft, Independent Oil and Gas Company (NNK) și compania de stat Promsirieimport vor putea furniza benzină din Asia, permițând transportul a aproximativ 150.000 de tone de benzină pe lună către Rusia centrală din rafinăriile de petrol din Siberia.

De asemenea, Moscova intenționează să crească importurile de benzină din Belarus și să ridice interdicția asupra monometilanilinei, un aditiv care crește octanajul utilizat pentru a crește producția de combustibil la rafinării. Substanța chimică este interzisă în Rusia din 2016 din cauza toxicității sale și a riscurilor potențiale de cancer.

Într-un apel scris adresat prim-ministrului rus Mihail Mișustin, viceprim-ministrul Alexander Novak a avertizat că riscul unei deteriorări suplimentare a aprovizionării interne cu combustibil a Rusiei rămâne, în ciuda intervențiilor planificate de guvern, a raportat Kommersant, citând documentul.

Potrivit Financial Times, atacurile ucrainene au vizat cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia începând cu august 2025, reducând exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din 2020, transmite kyivindependent. 

Ucraina a îndemnat aliații occidentali să impună sancțiuni suplimentare asupra energiei rusești, argumentând că reducerea veniturilor Moscovei din petrol ar slăbi capacitatea acesteia de a finanța războiul.

Președintele SUA, Donald Trump, a presat în repetate rânduri UE să oprească importurile de energie din Rusia, afirmând că măsurile mai dure ale SUA depind de reducerea dependenței Europei de Moscova.

