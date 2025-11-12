Live TV

Situație dramatică pentru economia lui Putin. Moscova oferă reduceri uriașe în încercarea de a-și vinde petrolul

Data publicării:
Vas din „flota-fantomă”. Imagine cu caracter ilustrativ.

Reducerile la petrolul rusesc au crescut brusc pe fondul sancțiunilor SUA împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia — Rosneft și Lukoil. Reducerea pentru Urals în raport cu marca de referință Brent în porturile Primorsk și Novorossiysk era, la 10 noiembrie, de 19,4 dolari pe baril, a declarat pentru „Kommersant” o sursă din industrie. La începutul lunii noiembrie, valoarea reducerilor era de 13-14 dolari pe baril, iar înainte de introducerea sancțiunilor americane în octombrie — de 11-12 dolari.

Discountul maxim al țițeiului Urals față de Brent a atins valori maxime în al doilea trimestru al anului 2022 – 31,9 dolari pe baril și în primul trimestru al anului 2023 – 30 dolari, a calculat expertul în energie Kirill Rodionov pe baza datelor Argus și OPEC.

El a reamintit că, în primul caz, piața a fost afectată de șocul geopolitic după invazia armatei ruse în Ucraina, iar în al doilea caz, a fost influențată de embargoul UE asupra livrărilor maritime de materii prime din Rusia.

Cu toate acestea, în perioadele menționate, petrolul era semnificativ mai scump decât în prezent. Astfel, în al doilea trimestru al anului 2022, Brent costa 104,6-122,7 dolari pe baril, iar în primul trimestru al anului 2023 - 78-83 dolari, potrivit datelor Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA) citate de Kept. La începutul lunii noiembrie a acestui an, EIA a evaluat prețul Brent pe piața spot la 65,8 dolari pe tonă.

Ultima dată când reducerile în portul Primorsk au depășit 15 dolari pe baril a fost la începutul acestui an, când SUA au impus sancțiuni împotriva Gazprom Neft, Surgutneftegaz și a peste 180 de petroliere. Reorganizarea schemelor de vânzare prin intermediul traderilor care nu fac obiectul sancțiunilor dura anterior aproximativ două luni, iar în situația actuală, tranziția principală se va încheia la începutul anului 2026, prognozează Igor Yushkov, expert al Universității Financiare din cadrul Guvernului Federației Ruse.

Kirill Bakhtin, directorul centrului pentru acțiuni rusești al BCS, consideră, de asemenea, că, la fel ca în 2022 și 2023, reducerile se vor extinde temporar, dar după câteva luni vor reveni la nivelurile de la începutul lunii septembrie.

Cu toate acestea, companiile din India și China — principalii cumpărători de petrol rusesc — abordează cu tot mai multă prudență achiziționarea de petrol rusesc. Potrivit surselor Bloomberg, cinci mari rafinării indiene nu au plasat comenzi pentru petrol rusesc pentru luna decembrie.

În același timp, aceste întreprinderi reprezintă două treimi din exporturile de petrol din Rusia către India. Companiile nu se grăbesc să cumpere materii prime rusești nici pe piața spot, în ciuda reducerilor crescute, notează Bloomberg. La rândul său, în China, marile companii de stat Sinopec și PetroChina Co. au renunțat la achiziționarea de petrol rusesc.

Analiștii companiei „Euler” se așteaptă ca, pe durata modificării logisticii, să fie posibile întreruperi pe termen scurt în exportul de petrol din Rusia. Potrivit datelor furnizate de traderii chestionați de Reuters, livrările maritime de petrol rusesc sunt stabile și ar putea rămâne așa cel puțin până pe 21 noiembrie, când expiră termenul autorizației SUA pentru tranzacțiile cu „Rosneft” și „Lukoil”.

