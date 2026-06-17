Situație umilitoare pentru Moscova. Rusia va cumpăra benzină din Asia din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia va începe, pentru prima dată după o lungă perioadă, să importe benzină pe cale maritimă pentru a face față deficitului de combustibil apărut în urma atacurilor cu drone asupra rafinăriilor, relatează Reuters, citând patru surse din industrie.

Benzina va fi livrată într-unul dintre porturile din vestul Federației Ruse dintr-una dintre țările din Asia, a precizat unul dintre interlocutorii agenției. Anul trecut, după seria de atacuri din vară asupra rafinăriilor, autoritățile ruse au luat deja în considerare posibilitatea achiziționării de benzină din China, Singapore și Coreea de Sud. Sursele Reuters nu au precizat de unde va fi livrată benzina de data aceasta.

În prezent, Moscova achiziționează în mod activ benzină din Belarus: în perioada ianuarie–mai, livrările de la două rafinării din Belarus au crescut de 13 ori — până la 270 de mii de tone. Livrările de motorină s-au triplat, ajungând la 179 de mii de tone. De asemenea, oficialii ruși au solicitat benzină din Kazahstan, au declarat surse Reuters. Cu toate acestea, niciuna dintre țări — nici Belarus, nici Kazahstan — nu dispune de capacități suficiente pentru a susține în mod semnificativ piața rusă a combustibililor.

Conform estimărilor Energy Intelligence, la începutul lunii iunie, volumul rafinării petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 21 de ani — sub 4 milioane de barili pe zi. În urma atacurilor cu drone, care au reușit să lovească rafinăriile de petrol de peste 40 de ori de la începutul anului, aproximativ 30% din capacitatea rafinăriilor a fost oprită, ceea ce reprezintă 2,1 milioane de barili pe zi.

În iunie, atacurile au vizat marele complex de rafinare „Taneco” din Nijnekamsk și rafinăria din Moscova, care asigura până la 40% din aprovizionarea cu combustibil a capitalei. Ambele rafinării și-au suspendat activitatea, urmând exemplul altor 6 rafinării care au fost scoase din funcțiune, total sau parțial, în luna mai.

Deficitul de combustibil, care a început în Crimeea, a cuprins, la jumătatea lunii iunie, 53 de entități administrative ale Federației Ruse, potrivit estimărilor The Bell. În 18 regiuni se vând cel mult 50 de litri sau un rezervor plin de benzină, iar din 11 regiuni vin rapoarte privind lipsa combustibilului la o parte semnificativă a stațiilor de alimentare.

Editor : A.R.