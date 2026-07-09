Situație umilitoare pentru Putin. Dictatorul rus a crescut de 20 de ori importurile de benzină de la cel mai vechi dictator din Europa

Rusia a crescut achizițiile de combustibil din Belarus până la un nivel record istoric, pentru a acoperi deficitul de pe piața internă, care a afectat regiuni de la Extremul Orient până la Kaliningrad.

În luna iunie, livrările de benzină auto din rafinăriile din Belarus către Rusia au depășit 181 de mii de tone, ceea ce reprezintă de trei ori mai mult decât în luna mai (77 de mii de tone), relatează Reuters, citând surse din industrie. La sfârșitul primului semestru, achizițiile de benzină din Belarus au crescut de 20 de ori — până la 453 de mii de tone.

Importul de motorină din Belarus a crescut de cinci ori — ajungând la 256 de mii de tone în perioada ianuarie–iunie. În plus, în luna trecută au fost expediate către Rusia peste 16 mii de tone de combustibil aviatic din Belarus — de trei ori mai mult decât în luna mai.

Belarus dispune de două rafinării cu o capacitate totală de 24 de milioane de tone pe an și și-a exprimat anterior disponibilitatea de a compensa capacitățile pierdute ale rafinăriilor rusești, care, de la începutul anului, au fost ținta a zeci de atacuri ale dronelor ucrainene și au fost nevoite să reducă prelucrarea la minimul înregistrat de la începutul anilor 2000.

Cu toate acestea, benzina din Belarus este semnificativ mai scumpă decât cea din Rusia: costă aproximativ 111 mii de ruble pe tonă pentru Ai-92 și 124 mii de ruble pe tonă pentru Ai-95, potrivit datelor Reuters. Pentru comparație: prețurile en gros de la Bursa de mărfuri și materii prime din Sankt Petersburg, la data de 9 iulie, se ridică la 70,1 mii și, respectiv, 76,2 mii de ruble.

Livrările din Belarus nu sunt în măsură să schimbe echilibrul pieței ruse de carburanți, remarcă economistul Kirill Rodionov: rafinăriile din Belarus produc anual aproximativ 3,5 milioane de tone de benzină — mai puțin decât o singură rafinărie din Omsk (5 milioane de tone). Bielorusia exportă aproximativ 2,3 milioane de tone pe an — mai puțin decât consumă Rusia într-o singură lună, precizează Rodionov.

În total, autoritățile ruse intenționează să achiziționeze din străinătate 400 de mii de tone de benzină lunar. Pe lângă Belarus, au început achizițiile din India, care, după izbucnirea războiului cu Ucraina, a devenit cel mai mare cumpărător de loturi maritime de petrol rusesc. Potrivit datelor Reuters, în iunie vor sosi în porturile Federației Ruse primele loturi de benzină indiană — între 60 și 80 de mii de tone.

Editor : A.R.