Șoferii, noua momeală în campania de recrutare militară a Rusiei. Putin promite „posturi sigure”, dar trimite recruții pe front

Rusia a lansat o nouă campanie de recrutare militară pentru anul 2025, promovând așa-numite „posturi sigure” în spatele frontului, precum cele de șoferi sau personal logistic. În realitate, mulți dintre cei care semnează contracte pentru funcții „non-combat” ajung pe linia frontului, potrivit unei analize OpenMinds. Anunțurile sunt folosite ca momeală de așa-numitele „agenții de personal militar”, iar recruții, atrași de promisiunea unui loc ferit de lupte, sunt redistribuiți ulterior în unități de asalt, informează Kyiv Post.

Recrutare intensificată în 2025

Rusia și-a intensificat semnificativ campania de recrutare prin contract în anul 2025. Numărul postărilor de pe rețelele sociale care promovează serviciul militar a crescut cu peste 40% în prima jumătate a anului. Analiza, bazată pe monitorizarea rețelelor sociale, date din piața muncii și statistici privind pierderile de echipamente militare, arată o schimbare de strategie: de la apeluri masive la luptă către promovarea insistentă a „posturilor non-combat”, - precum cel de șofer – considerate mai sigure, dar folosite, în realitate, ca momeală pentru atragerea de noi recruți care sunt apoi redistribuiți pe linia frontului.

De la începutul invaziei pe scară largă, activitatea de recrutare pe rețeaua rusească VK a atins două vârfuri. Primul a fost în septembrie 2024, după contraofensiva ucraineană din regiunea Kursk și dublarea bonusurilor pentru semnarea contractelor militare. Al doilea vârf a fost în februarie 2025, în contextul negocierilor de pace, când mai mulți ruși s-au înrolat sperând să obțină plăți și beneficii sociale înaintea unei posibile încheieri a războiului.

Creșterea numărului de anunțuri pentru serviciul militar pe rețelele sociale a coincis cu o creștere similară a căutărilor online pe aceeași temă.

Pierderi tot mai mari pe front

Noua campanie de recrutare se desfășoară pe fondul intensificării pierderilor umane. Trupele ruse, care anterior foloseau vehicule blindate în timpul ofensivei, au renunțat la acestea în a doua parte a anului 2024 și începutul lui 2025.

Până în august 2025, armata se baza aproape exclusiv pe atacuri de infanterie la scară redusă, o tactică ce a dus la o creștere semnificativă a numărului de victime. Baza de date comună Mediazona–BBC confirmă pierderi rusești mult mai mari în această perioadă, ceea ce sugerează că intensificarea recrutării a fost o reacție la aceste pierderi.

Totuși, campania publicitară nu a dus la o creștere proporțională a numărului real de recruți. În mai 2025, Vladimir Putin declara că 50.000–60.000 de soldați noi semnează contracte lunar, iar Ministerul Apărării anunța majorarea obiectivelor de recrutare pentru anul 2025. Însă estimările bazate pe date privind cheltuielile regionale indică cifre mult mai mici, aproximativ 30.000–40.000 de recruți pe lună, și arată că, în primele două trimestre din 2025, recrutarea a scăzut față de ultimele luni din 2024.

Diferența dintre țintele oficiale și cifrele reale, combinată cu pierderile ridicate de pe front, explică agresivitatea campaniei actuale și lasă deschisă posibilitatea ca autoritățile să recurgă la noi stimulente sau chiar la măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor.

„Șoferi la război”: imaginea unei recrutări înșelătoare

Un element distinctiv al campaniei actuale este limbajul folosit în reclame, care pune accent pe „serviciul sigur”. Expresii precum „nu e unitate de asalt”, „unitate din spate”, „serviciu liniștit”, „fără linia frontului” sau „serviciu ușor” sunt acum frecvent folosite, alături de promisiuni privind repartizarea garantată în posturi specificate prin ordin oficial.

Astfel de mesaje sugerează că noii recruți ar urma să fie trimiși în roluri mai puțin periculoase, nu în unități de atac.

Până în iulie 2025, proporția anunțurilor de recrutare care conțineau astfel de formulări a crescut puternic, de la un nivel aproape inexistent în anii anteriori la aproximativ 20%.

Analiza posturilor publicate pe VK arată că anunțurile se îndepărtează treptat de mobilizarea în masă din anii 2022–2023, bazată pe apelul la solidaritate și patriotism, și se concentrează pe funcții specializate. În paralel cu promisiunile de „serviciu sigur”, tot mai multe anunțuri promovează roluri auxiliare, fără legătură directă cu luptele.

Până în aprilie 2025, numărul anunțurilor pentru șoferi a depășit totalul tuturor anunțurilor pentru specialități de luptă. În iulie 2025, presa regională rusă, citând un comisar militar local, nota că șoferii deveniseră cea mai căutată profesie din zona de război.

Aceeași tendință este confirmată și de platforma de recrutare Headhunter, care arată că, în ultimul an, posturile de șoferi au reprezentat 12% dintre ofertele legate de „operațiunea militară specială” (SVO), cea mai mare categorie operațională. Alte 17% dintre anunțuri vizau servicii de reintegrare și sprijin pentru veterani, funcții administrative, sociale sau de formare, ceea ce reflectă eforturile Kremlinului de a integra participanții la război în viața civilă.

O analiză separată a platformei Avito Job, din august 2025, arată același model: posturile „non-combat” dominau ofertele, cu șoferii reprezentând 20% și agenții de securitate 18% dintre anunțurile legate de război.

„Posturi sigure” doar pe hârtie

Aceste anunțuri pentru posturi „non-combat” funcționează adesea ca o momeală de recrutare. Ele sunt publicate de așa-numitele „agenții de personal militar”, a căror misiune este să atragă noi recruți prin promisiuni pe care nu le pot respecta. Cei care aplică, convinși că vor fi repartizați într-un loc sigur, departe de linia frontului, semnează mai întâi contractul și abia apoi află în ce unitate vor fi trimiși. În practică, comandanții decid unde sunt repartizați soldații prin contract, indiferent de funcția menționată în anunț.

Unul dintre site-urile de recrutare precizează chiar că „fără o repartizare oficială către o anumită unitate, nu se poate garanta un post de șofer”, întrucât decizia finală aparține comandantului.

Chiar și atunci când recruții ajung pe posturile promise, cum ar fi cele de șoferi, acest lucru nu le garantează siguranța. Pe rețeaua VK apar frecvent relatări despre victime printre bărbații recrutați pentru astfel de funcții.

„Una dintre dubele noastre UAZ, care transporta provizii pentru regimentul 51, a fost lovită de o dronă FPV. Din păcate, șoferul nu a putut fi salvat – a fost grav rănit și a murit din cauza pierderii de sânge. Livrarea proviziilor către linia frontului devine tot mai dificilă, iar băieții își asumă riscuri uriașe”, menționa una dintre postări.

Date care confirmă riscul

Datele independente privind pierderile de echipament militar, compilate de proiectul Oryx, confirmă vulnerabilitatea acestor roluri. Camioanele și vehiculele de transport reprezintă o proporție semnificativă din echipamentele rusești distruse vizual confirmate. Între 2022 și 2025, ele au reprezentat 15–30% din pierderile lunare în aproape jumătate din lunile analizate (valoare mediană: 18%), ajungând uneori la peste 40%, nivel comparabil sau chiar superior celui înregistrat pentru tancuri și vehicule blindate.

Prin comparație, pentru Ucraina, această categorie a fost mai puțin semnificativă: o medie de doar 12%, cu doar una din cinci luni depășind pragul de 15–30%.

Tendința observată arată că, începând cu 2025, pierderile de vehicule de luptă ale infanteriei au scăzut treptat, în timp ce pierderile de camioane și alte vehicule neblindate au crescut.

Analiștii pun această schimbare pe seama adaptării tacticilor Rusiei: după pierderile masive de echipamente blindate, forțele ruse se bazează tot mai mult pe vehicule ușoare și convoaie logistice pentru a sprijini atacuri de infanterie la scară mică, o schimbare care expune direct aceste roluri „non-combat” pericolelor de pe linia frontului.

Pentru această analiză, cercetătorii au colectat și examinat date din mai multe surse complementare privind promovarea online a serviciului militar prin contract în Rusia. Folosind API-ul platformei VK, au extras postări publice despre serviciul militar contractual, începând din februarie 2022, odată cu invazia pe scară largă, până în iulie 2025. Setul inițial de date a fost alcătuit pe baza unei liste de cuvinte-cheie prestabilite, filtrat ulterior cu termeni suplimentari.

Pentru clasificarea postărilor, cercetătorii au folosit un model de limbaj de inteligență artificială (OpenAI GPT-4o-mini), păstrând doar mesajele care promovau explicit serviciul militar, obținând astfel un set final de aproximativ 132.000 de publicații.

Pentru a identifica semnale din piața muncii, au fost analizate 7.000 de anunțuri de angajare publicate între martie 2022 și august 2025 pe platforma headhunter.ru, precum și un eșantion unic de 2.300 de posturi deschise în august 2025 pe Avito Jobs, aplicând aceeași metodă de filtrare și clasificare.

De asemenea, au fost utilizate date din Yandex Wordstat privind căutările pentru termenii „служба по контракту” (serviciu militar prin contract) și „контракт СВО” (contract SVO) pentru a măsura interesul public în timp. Analiza a inclus și datele privind pierderile de echipamente militare, agregate din proiectul open-source Oryx găzduit pe GitHub.

Editor : Ș.A.