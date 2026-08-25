Soldații ruși au ratat de 15 ori termenele-limită stabilite de Vladimir Putin pentru cucerirea completă a Donbasului (ISW)

De la începutul invaziei din Ucraina, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a stabilit de 15 ori termene-limită pentru armata rusă în vederea cuceririi complete a Donbasului, însă generalii din Statul Major General nu au respectat niciunul dintre acestea. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) menționează acest lucru, citând date provenite de la serviciile de informații occidentale și de la Serviciul Principal de Informații al Ucrainei, conform The Moscow Times.

Potrivit unor surse ale agenției Reuters, încă din luna august a anului trecut, comandamentul armatei i-a promis lui Putin că frontul ucrainean se va prăbuși până în octombrie-noiembrie, iar regiunea Donețk va fi în sfârșit cucerită în totalitate până la jumătatea celui de-al patrulea an de război.

În primăvara anului 2026, potrivit unor surse citate de Financial Times, aceste termene au fost amânate pentru toamna anului curent. În vară, conform datelor furnizate de Bloomberg, reprezentanții armatei au promis că Donbasul va trece în totalitate sub controlul Rusiei până în iarnă.

Cu toate acestea, în prezent, armata rusă controlează în continuare doar 79,89% din teritoriul regiunii Donețk (21,17 mii km²), conform estimărilor ISW. Obiectivele militare ale Kremlinului „rămân în continuare departe de realitate”, consideră analiștii institutului. La sfârșitul anului trecut, armata Federației Ruse a reușit să cucerească doar 0,8% din teritoriul Ucrainei, iar în 2024 — doar 0,6%. În același timp, pe anumite fronturi, ritmul ofensivei ruse a stabilit recorduri negative în cei peste 100 de ani de istorie modernă a războaielor — 15–70 de metri pe zi.

Anul acesta, ofensiva s-a oprit practic cu totul: conform datelor furnizate de DeepState, trupele ruse au extins teritoriul aflat sub controlul lor cu doar 88 km², cu o lună înainte — cu 57 km², iar luna mai s-a încheiat cu pierderi nete de teritoriu de 11 km², în ciuda numărului record de asalturi, care a crescut cu 60% față de iarnă și începutul primăverii.

Având în vedere ritmul actual al ofensivei, trupele rusești nu vor reuși, cel mai probabil, să cucerească Donbasul până la sfârșitul anului 2026, și poate niciodată, estimează ISW. Unii militari din cadrul Statului Major General consideră, de asemenea, că obiectivele lui Putin sunt nerealiste și estimează că războiul pentru Donbas va continua în 2027, au declarat surse apropiate Ministerului Apărării pentru Bloomberg.

În ciuda seriei de atacuri ucrainene asupra teritoriului rus, care au vizat rafinăriile, porturile și depozitele platformelor de comerț online, este încă prematur să se afirme că Ucraina a reușit să întoarcă situația de pe front în favoarea sa, consideră Dara Massicot, cercetătoare principală la Centrul Carnegie din Berlin pentru studiul Rusiei și Eurasiei.

Trupele ucrainene desfășoară o apărare activă pe majoritatea sectoarelor, iar forțele ruse compensează acest lucru prin consolidarea efectivelor unităților combinate împotriva sectoarelor prioritare — în primul rând Donețk, remarcă Massicot. În același timp, tactica rusă privind asalturile terestre din 2026 practic nu s-a schimbat, subliniază ea: infiltrarea infanteriei rămâne metoda principală, iar grupurile de asalt sunt uneori formate din doar 1–2 persoane, în timp ce „zona morții”, unde infanteria este distrusă de drone, se extinde pentru ambele părți, ceea ce face ca deplasarea și aprovizionarea să fie periculoase pentru toți.

Citește și:

„Și-ar ipoteca și mai mult viitorul”. Cum se pregătește Rusia pentru o eventuală mobilizare: exercițiu de planificare în Kaliningrad

Kievul îi sugerează lui Trump că Rusia nu va reuși să cucerească Donbasul nici măcar în 2027. Rusia, pierderi record în iulie 2026

Editor : A.M.G.