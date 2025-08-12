„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă ideile tiranice ale liderului de la Kremlin în realitate

În timp ce Vladimir Putin își continuă războiul în Ucraina, Serghei Kirienko, prim-adjunctul șefului său de cabinet, se ocupă de o mare parte din eforturile liderului de la Moscova de a-și consolida puterea în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate. Kirienko a ajuns o figură tot mai importantă la Kremlin, devenind tehnocratul din umbră care pune în practică ideile tiranice ale lui Putin.

În ciuda funcției sale modeste, Kirienko este o piesă importantă a conducerii aparatului de stat extins al Rusiei, formată dintr-un cadru de manageri abili, loiali și oportuniști.

De mai bine de trei ani, Putin s-a bazat pe Kirienko (63 de ani) pentru gestionarea aspectelor politice ale războiului din Ucraina. El s-a ocupat de eliminarea opoziției interne, extinderea controlului Kremlinului asupra internetului, promovarea propagandei lui Putin în școli și în institute culturale din Rusia, dar și în teritoriile ocupate din Ucraina, acolo unde Kirienko a orchestrat „referendumurile” locale prin care a făcut să pară că întreaga populație a acelor regiuni își dorește să facă parte din Rusia.

În ultimele luni, Kirienko s-a ocupat de eforturile de reintegrare a veteranilor războiului din Ucraina în viața civilă și de promovarea unei aplicații de mesagerie afiliate cu statul rus care să înlocuiască servicii similare din Occident.

Dacă Putin va ajunge la o înțelegere cu Trump privind încheierea războiului din Ucraina în cadrul summitului din Alaska ce va avea loc vineri, Kirienko va fi probabil cel care va trebui să le prezinte rușilor orice compromis pe care Putin îl va accepta drept o mare victorie pentru Rusia.

Despre Kirienko s-a mai spus și că ține legătura cu Elon Musk, după ce Wall Street Journal a dezvăluit anul trecut că miliardarul american a rămas în contact cu Putin chiar și după izbucnirea războiului din Ucraina.

Serghei Kirienko i-a câștigat încrederea lui Putin și a primit tot mai multe sarcini din partea Kremlinului, inclusiv în teritoriile ocupate din Ucraina. Foto: Profimedia Images

„Într-un joc fără reguli, cel care face regulile câștigă”

Era politicienilor independenți s-a încheiat în Rusia, a spus Boris Nadejdin, fostul rival al lui Putin la alegerile prezidențiale și, totodată, un fost consilier al lui Kirienko. Era lui Putin aparține celor care „nu încearcă să își implementeze niciun plan, nicio idee proprie, ci pur și simplu îndeplinesc sarcini”, așa cum face și Kirienko.

Kirienko are centura neagră în aikido, un tip de arte marțiale japoneze care presupune redirecționarea energiei adversarului împotriva sa, și și-a exprimat interesul pentru un gen de filozofie din era sovietică în care se punea accent pe transformarea și controlarea societății de sus în jos.

„Într-un joc fără reguli, cel care face regulile câștigă”, a spus Kirienko acum câțiva ani, într-un interviu.

Kirienko avea doar 35 de ani când a devenit pentru scurt timp prim-ministrul Rusiei, în 1998. Imaginea lui tinerească și ascensiunea meteorică, ajungând în doar câțiva ani de la manager regional al unei rafinării de petrol la șeful guvernului rus, i-au adus porecla de „Kinder Surprise”.

„Eu nu mai am convingeri acum – sunt un soldat al lui Putin”

Cu toate că a fondat un partid care promova reforme economice în stil occidental, imediat după ce Putin a câștigat președinția în anul 2000, Kirienko a început să lucreze pentru Kremlin. „Eu nu mai am convingeri acum – sunt un soldat al lui Putin”, i-a spus Kirienko fostului său manager de campanie, Marat Guelman, care acum este un opozant al lui Putin și trăiește la Berlin.

În perioada 2005 – 2016, Kirienko a condus una dintre cele mai mari afaceri ale Kremlinului, Rosatom, conglomeratul de stat specializat în energia nucleară.

Multe din atribuțiile lui Dmitri Kozak, care i-a fost loial lui Putin încă de când a început să lucreze cu el în anii '90, au fost preluate acum de Kirienko. Foto: Profimedia Images

Kirienko a fost adus înapoi la Kremlin de Iuri Kovalciuc, așa-zisul „bancher al lui Putin”. În noua sa funcție, Kirienko a primit sarcina de a implementa versiunea lui Putin a democrației.

Kirienko a orchestrat alegerile locale, parlamentare și prezidențiale astfel încât să câștige mereu candidații preferați de Kremlin. Tot el s-a ocupat și de identificarea următoarei generații de tehnocrați prin organizarea de teste de aptitudine online și jocuri de leadership.

Finaliștii competiției „Liderii Rusiei”, organizată de Kirienko, au fost numiți în funcții guvernamentale în care trebuie să se ocupe de verificarea proiectelor de construcție din Ucraina ocupată, gestionarea transportului cu autobuzul în suburbiile Moscovei sau conducerea ministerului sănătății în Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei.

„Pentru noi, guvernul este întotdeauna un partener și un tovarăș de rang înalt”

Kirienko și-a extins portofoliul și a ajuns să se ocupe și de ultimul bastion al libertății de exprimare din Rusia: internetul. Kirienko a preluat controlul asupra celei mai populare rețele sociale din țară, VK.

Kovalciuc a devenit principalul investitor, în timp ce fiul lui Kirienko a preluat rolul de director executiv al VK, iar un nepot al lui Kovalciuc a primit și el un rol important în conducerea companiei.

„Pentru noi, guvernul este întotdeauna un partener și un tovarăș de rang înalt”, a spus în luna aprilie Vladimir Kirienko, fiul actualului prim-adjunct al șefului de cabinet.

Imediat după ce războiul din Ucraina a izbucnit, Kirienko a început să călătorească în zonele ocupate de trupele ruse, vizitând școli și spitale, și a organizat referendumurile simulate prin care Moscova a pretins că ucrainenii din regiunile ocupate au votat să facă parte din Rusia.

Mii de ruși care se opun războiului din Ucraina au fost condamnați la închisoare sau forțați să părăsească țara – un efort despre care mulți analiști, opozanți și foști colegi au spus că a fost coordonat de Kirilenko.

Kirilo Budanov a spus că Serghei Kirienko ar avea cele mai mari șanse să conducă Rusia după ce Putin va renunța la „tron”. Foto: Profimedia Images

Șeful spionajului militar al Ucrainei: Kirienko are cele mai mari șanse să conducă Rusia după Putin

Un alt adjunct al șefului de cabinet, Dmitri Kozak, s-a ocupat de relațiile cu Abhazia, o regiune separatistă prorusă din Georgia, până anul trecut. Însă, în ultimul timp, Kozak nu mai este văzut la fel de bine la Kremlin din cauza criticilor sale legate de războiul din Ucraina.

În ultimele luni, Kozak i-a prezentat lui Putin o propunere de încetare imediată a focului în Ucraina, de începere a negocierilor de pace și reducere a puterii serviciilor de securitate ale Rusiei.

Kozak, care i-a fost alături lui Putin încă din anii '90, și-a păstrat postul, dar cea mai mare parte a portofoliului său i-a fost încredințată lui Kirienko, inclusiv gestionarea relațiilor cu Republica Moldova și regiunile separatiste din Georgia.

Șeful spionajului militar al Ucrainei, Kirilo Budanov, a sugerat chiar că Kirienko ar avea cele mai mari șanse să îi urmeze lui Putin la conducerea Rusiei.

