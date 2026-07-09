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Soldatul rus care l-a ameninţat pe Putin cu o revoltă dacă nu se întâlneşte cu el şi-a şters mesajul şi a fost eliberat

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Aleksandr Lunin
Aleksandr Lunin. Foto: Captură X
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Soldatul rus Aleksandr Lunin, care a ameninţat cu o revoltă, într-un videoclip postat reţelele de socializare, dacă nu se întâlneşte personal cu preşedintele rus Vladimir Putin şi care a fost ulterior reţinut, a fost între timp eliberat şi a şters înregistrarea ce a avut milioane de vizualizări, a relatat joi presa locală, preluată de agenţia EFE.

Potrivit portalului de ştiri Verstka, sursa care a anunţat iniţial reţinerea soldatului, acesta a cerut în mesajul video postat pe 25 iunie o întâlnire cu Putin pentru a-i spune „tot adevărul” despre situaţia Rusiei şi a forţelor sale armate care luptă împotriva Ucrainei.

El a confirmat joi că este „teafăr şi nevătămat” după ieşirea din arest, dar nu a comentat ştergerea mesajului, faţă de care a reacţionat anterior inclusiv purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ce a remarcat „formulările destul de ciudate” ale autorului acestui mesaj vizualizat de aproape 11 milioane de ori în primele 24 de ore.

Aleksandr Lunin a susţinut că a înregistrat şi publicat acel mesaj după ce „responsabili de rang înalt din Ministerul Apărării şi din organismele de securitate” s-ar fi întâlnit cu el şi ar fi decis să-l folosească pentru a transmite un mesaj preşedintelui Putin.

Acelaşi soldat a mai susţinut că, dacă Putin nu-l primeşte personal la o întâlnire la Kremlin, „consecinţele vor fi foarte grave” şi „armata ar întoarce armele împotriva Kremlinului”,potrivit EFE, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan

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