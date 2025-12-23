Live TV

Soluția Rusiei la problemele de transport: revenirea la aparate de zbor construite și la începutul secolului al XX-lea

Data publicării:
dirijabil
Dirijabil. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia a dezvăluit planuri de reintroducere a dirijabilelor ca posibilă soluție la problemele de transport din zonele îndepărtate și slab conectate ale țării, relatează TVP World.

Obiectivul este prezentat într-o nouă strategie de dezvoltare a transporturilor aprobată de guvernul de la Moscova, care are rolul de a ghida politica până în 2035. Aceasta include, de asemenea, dezvoltarea potențială a unor mijloace de transport de înaltă tehnologie, inclusiv aeronave cu decolare verticală, avioane supersonice și ekranoplane (n.red - vehicul parțial navă, parțial avion).

Dirijabilele pentru transportul de marfă și pasageri sunt enumerate în document printre „tehnologiile de transport promițătoare” ale țării, destinate utilizării în regiuni greu accesibile, lipsite de infrastructură. 

Dirijabilele au fost construite pe scară largă la începutul secolului al XX-lea, inclusiv în Uniunea Sovietică, dar autoritățile sovietice au declarat construcția dirijabilelor ca fiind nepractică în 1964. În Occident, dezastrul Hindenburg din 1937 din New Jersey a aruncat o umbră asupra utilizării lor comerciale. 

Chiar dacă dirijabilele moderne pot părea ceva ieșit din science-fiction-ul rusesc, noi modele sunt dezvoltate în întreaga lume ca posibile alternative pentru transportul de marfă, turism și chiar misiuni de apărare.

Printre cele mai proeminente se numără LTA Research, cu sediul în SUA, susținută de cofondatorul Google, Sergey Brin, care a început zborurile de testare ale Pathfinder 1, cea mai mare aeronavă din lume, în California.  

Compania britanică Hybrid Air Vehicles construiește o fabrică care, potrivit propriilor declarații, ar putea produce 24 de dirijabile pe an până în 2030, în timp ce Flying Whales, susținută de Franța, își propune să înceapă operațiunile comerciale înainte de sfârșitul deceniului.

Boomul se extinde și în nordul Europei. Start-up-ul finlandez Kelluu a încheiat un acord cu NATO pentru dirijabilele sale de supraveghere alimentate cu hidrogen, care sunt proiectate să reziste la interferențe electronice și să opereze în condiții meteorologice dificile.

Noul plan de transport al Rusiei vizează, de asemenea, reintroducerea avioanelor care zboară cu o viteză mai mare decât cea a sunetului.

Viceprim-ministrul Vitali Saveliev se află în spatele eforturilor de revigorare a aviației supersonice, a raportat site-ul Moscow Times, amintind de avionul de pasageri Tu-144 din era sovietică, a cărui exploatare a încetat la începutul anilor 1980 din cauza accidentelor și a costurilor de exploatare. 

Alte priorități ale Rusiei pentru următorul deceniu includ sistemele feroviare suspendate, trenurile de mare viteză, vehiculele electrice și tehnologiile de levitație magnetică. Prim-ministrul Mihail Mișustin a declarat că un plan de acțiune pentru implementarea „soluțiilor revoluționare” va fi aprobat până la sfârșitul primului trimestru al anului 2026. 

Cu toate acestea, sectorul aerian al Rusiei se confruntă în prezent cu dificultăți din cauza sancțiunilor occidentale și a încetinirii economiei. Restricțiile comerciale au izolat Rusia de avioanele și piesele de schimb occidentale, ceea ce a împiedicat producătorii să respecte termenele limită pentru avioanele militare și civile.

Dirijabile misterioase la granița NATO: Războiul ascuns din orașul care poate fi următoarea țintă a lui Putin

Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”

