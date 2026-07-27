Soția lui Peskov vrea să călătorească liber în UE și cere despăgubiri de peste două milioane de euro de la blocul comunitar

Campioana olimpică la patinaj artistic și soția purtătorului de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, Tatiana Navka, a solicitat în fața instanței Uniunii Europene ridicarea sancțiunilor împotriva sa și plata unei despăgubiri de peste 2 milioane de euro. Acest lucru reiese din informațiile privind conținutul acțiunii în justiție a patinatoarei ruse, care a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE.

Sancțiunile împotriva Tatianei Navka au fost impuse după izbucnirea războiului pe scară largă din Ucraina în 2022, din cauza legăturilor sale cu „o persoană care susține acțiuni care amenință integritatea teritorială a Ucrainei”. Un alt motiv a fost faptul că, potrivit UE, Navka era coproprietară a unor companii și a unor proprietăți imobiliare din Crimeea anexată.

În cererea sa de chemare în judecată, patinatoarea susține că Consiliul UE nu a avut motive suficiente pentru a o include pe „lista neagră”. În același timp, în document se subliniază că restricțiile îi încalcă dreptul la demnitate umană, precum și dreptul la respectarea vieții de familie în ceea ce o privește pe ea și pe copiii ei. Ca despăgubire pentru prejudiciul material, Navka a solicitat plata a aproape 135.000 de euro, iar pentru prejudiciul moral — peste 1,9 milioane de euro.

Acțiunea în justiție intentată de Navka a fost depusă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împreună cu acțiuni similare ale miliardarului Roman Trocenko și ale cântăreței Polina Gagarina, la sfârșitul lunii mai. Alături de acestea, o femeie pe nume Ignatova, care se presupune că este soția sau fiica vitregă a șefului corporației de stat „Rostec”, Serghei Chemezov, a decis să conteste sancțiunile. Ambele se află sub sancțiunile Uniunii Europene din 2022 și dețin active importante. În ultima declarație disponibilă a soției lui Chemezov, venitul anual s-a ridicat la aproximativ 24 de milioane de dolari. Fiica vitregă, Anastasia Ignatova, deține, prin intermediul unor structuri offshore, active în valoare de sute de milioane de dolari, inclusiv iahtul „Valerie”, cu o lungime de 85 de metri și o valoare de aproximativ 140 de milioane de dolari.

Peskov și Navka s-au cunoscut în 2010, iar în 2014 au avut o fiică, Nadejda. În 2015, cuplul și-a organizat nunta într-un hotel de lux din Sochi. Revista Forbes i-a numit pe Peskov și Navka una dintre cele mai bogate familii din Kremlin și de la Casa Albă. Cheltuielile familiei au ajuns în repetate rânduri în atenția Fundației pentru Combaterea Corupției a lui Alexei Navalnîi. În același timp, Peskov a justificat achizițiile de proprietăți imobiliare scumpe și cheltuielile pentru vacanțe prin veniturile mari ale lui Navka.

Acțiunea în justiție intentată de Navka a fost depusă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împreună cu acțiuni similare ale miliardarului Roman Trocenko și ale cântăreței Polina Gagarina, la sfârșitul lunii mai. Alături de acestea, o femeie pe nume Ignatova, care se presupune că este soția sau fiica vitregă a șefului corporației de stat „Rostec”, Serghei Chemezov, a decis să conteste sancțiunile. Ambele se află sub sancțiunile Uniunii Europene din 2022 și dețin active importante. În ultima declarație disponibilă a soției lui Chemezov, venitul anual s-a ridicat la aproximativ 24 de milioane de dolari. Fiica vitregă, Anastasia Ignatova, deține, prin intermediul unor structuri offshore, active în valoare de sute de milioane de dolari, inclusiv iahtul „Valerie”, cu o lungime de 85 de metri și o valoare de aproximativ 140 de milioane de dolari.

Peskov și Navka s-au cunoscut în 2010, iar în 2014 au avut o fiică, Nadejda. În 2015, cuplul și-a organizat nunta într-un hotel de lux din Sochi. Revista Forbes i-a numit pe Peskov și Navka una dintre cele mai bogate familii din Kremlin și de la Casa Albă. Cheltuielile familiei au ajuns în repetate rânduri în atenția Fundației pentru Combaterea Corupției a lui Alexei Navalnîi. În același timp, Peskov a justificat achizițiile de proprietăți imobiliare scumpe și cheltuielile pentru vacanțe prin veniturile mari ale lui Navka.

Editor : A.R.