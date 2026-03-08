Live TV

Video Speculații legate de sănătatea lui Vladimir Putin, după ce liderul rus a fost nevoit să-și întrerupă un discurs. Care a fost cauza

Data publicării:
Vladimir Putin mesaj ziua femeii
Vladimir Putin, mesaj de Ziua Internațională a Femeii. Foto: Profimedia

Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, după ce a început să tuşească şi să se înece incontrolabil.

Liderul rus, în vârstă de 73 de ani, a fost nevoit să refacă înregistrarea. Într-o aparentă gafă a maşinii sale de propagandă, întreaga secvenţă a fost iniţial difuzată, arătând telespectatorilor accesul de tuse, notează The Mirror, citată de News.ro.

Imaginile vor ridica probabil noi întrebări cu privire la starea de sănătate a lui Putin, după ce jurnaliştii de investigaţie au dezvăluit anterior că acesta nu călătoreşte niciodată fără un chirurg specialist în cancerul tiroidian. De asemenea, surse ucrainene au afirmat că este posibil ca un insider să fi divulgat în mod deliberat clipul jenant.

„Construieşti imaginea unui lider tânăr şi puternic [Putin], iar apoi cineva divulgă un videoclip şi întreaga imagine se prăbuşeşte, iar în faţa tuturor apare un bătrân bolnav şi decrepit. Se pare că a fost divulgat intenţionat, deoarece bătrânul bolnav şi senil a enervat pe toată lumea”, a declarat analistul militar Denis Kazanski.

Putin înregistra un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, pe 8 martie, o sărbătoare importantă în Rusia, în care le spunea femeilor: „Desigur, este foarte dificil să jonglezi cu toate – să impresionezi cu frumuseţea şi farmecul tău, fiind în acelaşi timp harnică, hotărâtă şi rezistentă. Dar tu reuşeşti.”

A luptat până la sfârşitul textului, încercând să-şi stăpânească tusea, înainte de a le spune membrilor echipei sale: „Ştiţi, lăsaţi-mă să repet, pentru că m-a gâdilat în gât. Aproape că am tuşit.”

El a dat vina pentru răguşeală pe faptul că a vorbit prea mult, spunând: „Am vorbit mult astăzi”. Dar apoi a început să tuşească repetat, ridicând uneori mâna la gură.

Un bărbat din afara cadrului a întrebat: „Vreţi să vă aduc nişte apă?”. Putin a încercat să-şi recâştige calmul, răspunzând: „Nu. Să continuăm. Să trecem la treabă...”.

După ce şi-a revenit, a reluat înregistrarea, spunând: „Dragi femei, sunt sincer fericit să vă felicit cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. Sărbătorim întotdeauna această zi cu cele mai calde şi sincere sentimente...”.

Criză de tuse a fost iniţial difuzată pe canalele oficiale de stat şi pe reţelele de socializare, înainte ca cenzorii să intervină. Ulterior, a fost înlocuită cu o versiune editată, din care a fost eliminată tusea.

A fost a doua greşeală evidentă într-o săptămână din partea agenţilor de propagandă ai lui Putin. Mai devreme, o imagine cu „masca morţii” a lui Putin a apărut într-un videoclip filmat fără precauţii printr-o crăpătură din uşa Kremlinului.

Momentul nefiltrat îl arăta pe liderul rus tensionat şi obosit, părând vizibil îmbătrânit, cu bărbia lăsată şi ochii obosiţi. Imaginile filmate prin vizor au fost capturate în timpul întâlnirii lui Putin cu liderul Belarusului, Alexander Lukashenko, la Kremlin.

Anterior s-a raportat că renumitul oncolog din Moscova, dr. Evgheni Selivanov, de la Spitalul Clinic Central din Moscova, a zburat împreună cu Putin în zeci de călătorii. Se spune că specialistul în tiroida se număra printre cei 13 medici care l-au însoţit pe liderul rus în timpul călătoriilor.

Selivanov a fost fotografiat odată în apropierea unui ofiţer care transporta servieta nucleară a lui Putin.

Simptomele cancerului tiroidian pot include un nodul gros în zona tiroidiană, răguşeală, dificultăţi la înghiţire, dureri în gât, ganglioni limfatici măriţi în gât şi tuse uscată sau iritantă.

Au existat afirmaţii că medicamentele utilizate pentru tratarea cancerului i-ar fi afectat capacitatea de judecată atunci când a declanşat războiul în Ucraina. Kremlinul a insistat în mod constant că Putin este perfect sănătos.

Există, de asemenea, dovezi că starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit în ultimii ani, după speculaţiile anterioare cu privire la starea sa. El a părut mai energic şi a vorbit despre speranţele sale de longevitate.

Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”

