Starul pop preferat al Kremlinului „nu este suficient de rus”: care e problema cu Iaroslav Dronov, cunoscut sub numele „Shaman”

Iaroslav Dronov este vedeta pop preferată a Kremlinului, sprijinul său ferm pentru războiul Rusiei în Ucraina făcând ca vedeta să împartă scena la Moscova cu președintele Putin. Cu toate acestea, Dronov, care cântă sub numele de scenă Shaman, este acum criticat pentru că nu este suficient de patriotic pentru Rusia lui Putin, scrie The Times.

În ciuda faptului că în cântecele sale vorbește despre dragostea sa pentru patrie, inclusiv într-un hit al cărui versuri sunt „Sunt rus/ca să-i provoc pe toți”, Dronov, în vârstă de 34 de ani, și-a scris întotdeauna numele de scenă, „Shaman”, în engleză, cu litere latine în loc de chirilice, o alegere care i-ar putea crea acum probleme.

Luna trecută, Rusia a aprobat o lege lingvistică care restricționează utilizarea semnelor în limbi străine și a cuvintelor străine în spațiile publice. Companiile folosesc de mult timp cuvinte în limba engleză în semnalistica publicitară (firme luminoase, anunțuri), de la „coffee” la „gym”, iar alți termeni străini sunt adesea transliterați în caractere chirilice, în loc să fie traduse.

Cântărețul pop rus Iaroslav Dronov, cunoscut sub numele de scenă Shaman

Toate semnele, anunțurile, meniurile, listele de prețuri, precum și conținutul site-urilor web trebuie acum să fie furnizate în limba rusă. Cuvintele străine nu sunt interzise, dar trebuie să fie întotdeauna însoțite de versiunea în limba rusă, care trebuie să fie mai vizibilă.

Autorii legii au afirmat că aceasta era necesară pentru „îmbunătățirea și îmbogățirea reciprocă a culturii spirituale a popoarelor Federației Ruse și pentru păstrarea identității civice, culturale și lingvistice pan-ruse”.

Ekaterina Gerlakh, o activistă pentru drepturile omului din orașul Ekaterinburg, a decis să oblige Kremlinul să-și respecte cuvântul. După ce a vizitat sala de sport, ea a declarat presei locale: „Ies afară și îl văd pe cel mai patriotic cântăreț, Shaman, zâmbindu-mi de pe un afiș publicitar scris cu alfabetul latin inamic”.

„Mi s-a părut întotdeauna ciudat că cineva poate cânta despre cât de mândru este că este rus, dar numele său de scenă este în latină. Era deranjant. De asemenea, nu-mi plac deloc standardele duble. Dacă au spus să rusifice totul, să rusifice totul și să dea un exemplu. Acum Shaman are o oportunitate reală de a-și demonstra patriotismul și de a-și rusifica rapid numele de scenă, să fie un exemplu de rusificare pentru toți rușii.”

Se crede că cuvântul „Shaman” provine dintr-o limbă vorbită de popoarele tunguze din estul Siberiei. Ulterior, a fost adoptat de ruși înainte de a intra în limba engleză.

Gerlakh, o fostă anchetatoare de poliție, a scris procuraturii pentru a solicita „o gamă completă de măsuri de verificare” cu privire la activitățile lui Shaman. Ea s-a pronunțat, de asemenea, împotriva cenzurii Kremlinului în domeniul artelor.

Dronov nu a făcut niciun comentariu. Chiar dacă ar fi găsit vinovat de încălcarea legii, este puțin probabil să rămână fără bani: amenda maximă este de 10.000 de ruble (110 euro).

Sute de muzicieni anti-război au fugit din Rusia de la începutul războiului din Ucraina și de la represiunea neîncetată a lui Putin asupra gândirii independente. Legile introduse în ultimii ani au interzis scriitorilor, muzicienilor și artiștilor chiar și menționarea unei serii de subiecte în operele lor, de la droguri și probleme LGBT până la „agenți străini” și critici la adresa războiului din Ucraina. De asemenea, este riscant să scrii sau să cânți orice ar putea fi interpretat ca subminând „valorile tradiționale” ale Rusiei.

„[Aceasta este o] distrugere sistematică a culturii pop ruse moderne”, a scris Andrei Sapojnikov, un analist rus, în Moscow Times, un site web în limba engleză care a fost interzis de Kremlin.





