Live TV

„Știința îl va păcăli pe Dumnezeu”. Fiica lui Putin a inaugurat un nou laborator care caută „tinerețea fără bătrânețe”

Data publicării:
Putin's health issues
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

La Școala de Management „Skolkovo” din Moscova a fost inaugurat un laborator dedicat studierii impactului creșterii speranței de viață asupra politicii publice, economiei și pieței muncii, relatează Vedomosti.

În cadrul unui forum organizat cu această ocazie, a luat cuvântul Maria Vorontsova — fiica președintelui Vladimir Putin și directoarea Institutului Medical de Cercetare și Învățământ al Universității de Stat din Moscova (MGU). Ea a afirmat că longevitatea trebuie împărțită în două etape. În prima etapă, omul trebuie să-și trăiască „potențialul stabilit de natură, de 85–90 de ani”. Pentru aceasta, este necesar să se formeze obiceiul de a avea grijă de sănătate încă din copilărie, de a se alimenta corect și de a se prezenta regulat la controale medicale, consideră Vorontsova.

A doua etapă, potrivit ei, reprezintă o încercare de a „păcăli pe Dumnezeu sau natura” și de a depăși limitele potențialului natural al omului. Vorontsova a recunoscut că succesele științifice în acest domeniu sunt, deocamdată, modeste. Din punctul ei de vedere, unul dintre obstacolele în calea longevității este faptul că îmbătrânirea nu este considerată o boală. În consecință, crearea de medicamente pentru combaterea acestuia se complică, deoarece acest proces necesită un diagnostic clar și teste clinice. În același timp, Vorontsova și-a exprimat convingerea că „teama universală de moarte” va împinge sistemul de sănătate să rezolve problema îmbătrânirii deja în 10–20 de ani.

Anterior, în Rusia s-a început dezvoltarea unui vaccin împotriva îmbătrânirii — un medicament care va bloca gena asociată cu modificările celulare legate de vârstă, a declarat Denis Sekirinski, adjunctul șefului Ministerului Educației și Științei. Institutul de Biologie a Îmbătrânirii și Medicină se ocupă de dezvoltarea acestuia.

Vicepremierul Tatiana Golikova a promis, la rândul ei, că va asigura producția acestui medicament până în perioada 2028–2030. Cercetările se desfășoară în cadrul proiectului național „Noi tehnologii pentru protejarea sănătății”, lansat la cererea lui Putin în 2025. O sursă apropiată de Kremlin, citată de „Meduza”, a afirmat că inițiativa a fost determinată de „ideea obsesivă” a unui prieten al președintelui, Mihail Kovalchuk, directorul Institutului Kurchatov, „care are iluzii despre viața veșnică” și coordonează programul federal privind cercetările naționale în domeniul geneticii — la care participă și Vorontsova.

Tot în 2025, la cererea lui Putin, a fost lansat proiectul național „Viață lungă și activă”. Pentru acesta și pentru „Noile tehnologii de menținere a sănătății” se preconizează cheltuieli totale de peste 2 trl ruble. Președintele și-a propus ca speranța medie de viață în Rusia să crească la 78 de ani până în 2030 și la 81 de ani până în 2036. În prezent, aceasta este de 74,2 ani.

Putin însuși are 74 de ani. Majoritatea înalților oficiali ai țării au aproximativ aceeași vârstă, iar speranța medie de viață a bărbaților din Rusia este de 68 de ani.

Potrivit presei, Putin este de mult timp pasionat de tema întineririi organismului. În septembrie 2025, în timpul unei vizite la Beijing, el a discutat cu liderul Chinei, Xi Jinping, despre posibilitatea de a atinge nemurirea cu ajutorul tehnologiilor moderne și al transplantului de organe. Atunci, Xi l-a asigurat pe Putin că „șansa de a trăi până la 150 de ani există deja în acest secol”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
profgaze rusia europa vladimir putin
3
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
4
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
US dollars
5
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Digi Sport
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stephen Hubbard.
Vladimir Putin a anunțat că Rusia va elibera un american condamnat pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei
profimedia-1121023128
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din Leipzig, că acesta nu va fi ultimul atac (WSJ)
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
„Lui Trump pur și simplu nu-i place Zelenski”. Temerile europenilor privind poziția SUA în războiul din Ucraina
Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
Emisarul lui Trump a ajuns la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu dictatorul Vladimir Putin. Despre ce vor discuta cei doi
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Apropierea lui Trump față de Putin stârnește indignare în Europa, dar nu suficient încât să determine o distanțare de SUA
Recomandările redacţiei
drona ruseasca profimedia
Dronă prăbușită în județul Buzău. Un localnic a sunat la 112, iar...
Luca Niculescu
Prima reacție a noului premier după atacul din școala din Bistrița...
dominic fritz ilie bolojan profimedia
Ilie Bolojan ia în calcul o alianță de dreapta pentru alegerile din...
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Ministrul Dezvoltării a anunțat un program pentru comasarea voluntară...
Ultimele știri
„Hansel și Gretel” din Tirol: doi frați, abandonați de părinți la 2.300 de metri altitudine. Salvamontiștii i-au găsit în hipotermie
Dominic Fritz: Mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți. Pot să înțeleg această dezamăgire
Gyorgy Matolcsy, fostul șef al băncii centrale a Ungariei, a fost reținut în cadrul unei anchete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, ca o rază de soare într-o rochie galbenă spectaculoasă. Prințesa a purtat și tiara preferată...
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Motivul ascuns pentru care Becali l-a adus pe Reghecampf la FCSB! Dezvăluirile lui Beldie: „Să calce în...
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea...
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fanii spun că îi seamănă leit mamei sale. Fiul lui Sarah Jessica Parker, apariție rară alături de actriță și...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum să treci mai ușor prin sezonul răcelilor și gripei. Ce recomandă medicii și ce remedii chiar pot ajuta
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...