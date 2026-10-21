„Știința îl va păcăli pe Dumnezeu”. Fiica lui Putin a inaugurat un nou laborator care caută „tinerețea fără bătrânețe”

La Școala de Management „Skolkovo” din Moscova a fost inaugurat un laborator dedicat studierii impactului creșterii speranței de viață asupra politicii publice, economiei și pieței muncii, relatează Vedomosti.

În cadrul unui forum organizat cu această ocazie, a luat cuvântul Maria Vorontsova — fiica președintelui Vladimir Putin și directoarea Institutului Medical de Cercetare și Învățământ al Universității de Stat din Moscova (MGU). Ea a afirmat că longevitatea trebuie împărțită în două etape. În prima etapă, omul trebuie să-și trăiască „potențialul stabilit de natură, de 85–90 de ani”. Pentru aceasta, este necesar să se formeze obiceiul de a avea grijă de sănătate încă din copilărie, de a se alimenta corect și de a se prezenta regulat la controale medicale, consideră Vorontsova.

A doua etapă, potrivit ei, reprezintă o încercare de a „păcăli pe Dumnezeu sau natura” și de a depăși limitele potențialului natural al omului. Vorontsova a recunoscut că succesele științifice în acest domeniu sunt, deocamdată, modeste. Din punctul ei de vedere, unul dintre obstacolele în calea longevității este faptul că îmbătrânirea nu este considerată o boală. În consecință, crearea de medicamente pentru combaterea acestuia se complică, deoarece acest proces necesită un diagnostic clar și teste clinice. În același timp, Vorontsova și-a exprimat convingerea că „teama universală de moarte” va împinge sistemul de sănătate să rezolve problema îmbătrânirii deja în 10–20 de ani.

Anterior, în Rusia s-a început dezvoltarea unui vaccin împotriva îmbătrânirii — un medicament care va bloca gena asociată cu modificările celulare legate de vârstă, a declarat Denis Sekirinski, adjunctul șefului Ministerului Educației și Științei. Institutul de Biologie a Îmbătrânirii și Medicină se ocupă de dezvoltarea acestuia.

Vicepremierul Tatiana Golikova a promis, la rândul ei, că va asigura producția acestui medicament până în perioada 2028–2030. Cercetările se desfășoară în cadrul proiectului național „Noi tehnologii pentru protejarea sănătății”, lansat la cererea lui Putin în 2025. O sursă apropiată de Kremlin, citată de „Meduza”, a afirmat că inițiativa a fost determinată de „ideea obsesivă” a unui prieten al președintelui, Mihail Kovalchuk, directorul Institutului Kurchatov, „care are iluzii despre viața veșnică” și coordonează programul federal privind cercetările naționale în domeniul geneticii — la care participă și Vorontsova.

Tot în 2025, la cererea lui Putin, a fost lansat proiectul național „Viață lungă și activă”. Pentru acesta și pentru „Noile tehnologii de menținere a sănătății” se preconizează cheltuieli totale de peste 2 trl ruble. Președintele și-a propus ca speranța medie de viață în Rusia să crească la 78 de ani până în 2030 și la 81 de ani până în 2036. În prezent, aceasta este de 74,2 ani.

Putin însuși are 74 de ani. Majoritatea înalților oficiali ai țării au aproximativ aceeași vârstă, iar speranța medie de viață a bărbaților din Rusia este de 68 de ani.

Potrivit presei, Putin este de mult timp pasionat de tema întineririi organismului. În septembrie 2025, în timpul unei vizite la Beijing, el a discutat cu liderul Chinei, Xi Jinping, despre posibilitatea de a atinge nemurirea cu ajutorul tehnologiilor moderne și al transplantului de organe. Atunci, Xi l-a asigurat pe Putin că „șansa de a trăi până la 150 de ani există deja în acest secol”.

Editor : A.R.