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Străini recrutați de Rusia pentru războiul din Ucraina, prin fraudă și coerciție. Amnesty International: „Este trafic de ființe umane”

Data publicării:
Recruitment posters for the Ukrainian armed forces in the center of Zaporizhzhia, Ukraine - 19 Mar 2024
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Recrutarea de către Rusia a cetăţenilor străini pentru a lupta în războiul din Ucraina reprezintă trafic de fiinţe umane, a apreciat joi Amnesty International, relatează dpa, citată de Agerpres.

Multor recruţi li s-au promis salarii mari şi bonusuri la semnarea contractelor care nu au fost acordate. În timp ce unii au primit plăţi parţiale înainte de a fi capturaţi, mulţi au declarat că nu au primit nimic, a precizat organizaţia pentru apărarea drepturilor omului într-un comunicat de presă despre un nou raport.

Pe lângă remuneraţiile financiare, toţi cei intervievaţi au descris promisiuni pentru cetăţenia rusă ca un stimulent special, a adăugat Amnesty International.

Recrutorii ruşi au folosit coerciţie, fraudă şi înşelătorie pentru a-i convinge pe străini să se înroleze în armata rusă, a precizat Amnesty.

Nivelul exploatării şi coerciţiei implicate ne-a făcut să ajungem la concluzia că în multe cazuri asta duce la trafic de fiinţe umane, aşa cum este definit în conformitate cu Protocolul ONU de la Palermo, a declarat Agnes Callamard, secretar general al Amnesty International.

Amnesty susţine că a intervievat peste o duzină de cetăţeni străini, inclusiv din Columbia, Cuba, Egipt. Somalia şi Africa de Sud în timpul a şase vizite în două tabere ucrainene pentru prizonieri de război între 2024 şi 2026.

Numai trei dintre cei intervievaţi au semnat în cunoştinţă de cauză un contract pentru a lupta în Ucraina, a precizat Amnesty International.

Prizonieri de război din Brazilia şi Sri Lanka au declarat pentru Amnesty că, după ce au semnat contractele, paşapoartele şi telefoanele mobile le-au fost confiscate, potrivit organizaţiei.

Ei au mai declarat că contractele erau numai în limba rusă şi că nimeni nu vorbea engleză. Recruţii au beneficiat de un antrenament de bază militar inadecvat care a durat circa două săptămâni, potrivit raportului.

Amnesty a precizat că a nu a putut efectua investigaţii şi în Rusia, unde organizaţia este interzisă din mai 2025.

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Editor : C.A.

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