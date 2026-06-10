„Strâng lațul în jurul economiei”. Cum lovesc noile sancțiuni europene în mașinăria de război controlată de Putin

Noile sancțiuni ale UE „strâng lațul în jurul economiei ruse”, a declarat Adam Jasser, directorul de știri al TVP World, pentru canalul de televiziune, susținând că ultimele măsuri scot la iveală vulnerabilitățile tot mai mari ale Moscovei atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Jasser a vorbit în cadrul emisiunii „News in Depth” de la TVP World, în contextul în care Comisia Europeană a propus cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând sectorul energetic, serviciile financiare, precum și firmele și platformele de criptomonede acuzate că ajută Moscova să eludeze restricțiile.

Criptomonede și sabotaj

Unul dintre cele mai importante elemente ale noului pachet, a spus Jasser, este accentul pus pe criptomonede. „Știm că Rusia a folosit criptomonede pentru a plăti unele dintre operațiunile de sabotaj din Europa”, a spus el, adăugând că Moscova a recrutat agenți și voluntari prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor precum Discord.

Avertismentul reflectă îngrijorările mai largi cu privire la operațiunile hibride ale Rusiei în Europa, inclusiv presupusele rețele de sabotaj finanțate prin criptomonede, concepute pentru a evita urmărirea serviciilor de informații occidentale.

Jasser a afirmat că noile sancțiuni arată că Europa învață să vizeze nu numai economia oficială a Rusiei, ci și canalele financiare ascunse din spatele operațiunilor de spionaj, sabotaj și influențare.

Europa preia inițiativa

El a susținut, de asemenea, că echilibrul politic în jurul Ucrainei se schimbă. Administrația Trump, a spus el, i-a oferit lui Vladimir Putin ceea ce considera a fi „o înțelegere avantajoasă”, dar liderul rus „nu a fost interesat”, ceea ce a făcut ca Washingtonul să fie mai reticent în a investi și mai mult capital politic în negocierile cu Moscova.

„Într-un anumit sens, administrația Trump lasă câmpul liber europenilor, iar aceștia profită de ocazie”, a spus Jasser, indicând presiunea UE pentru sancțiuni mai severe și garanții de securitate pe termen lung pentru Kiev.

El a adăugat că și dezbaterea din interiorul SUA s-a schimbat, influențatorii „ultra-MAGA” deschis pro-ruși pierzând teren în politica mainstream, iar personalitățile militare de rang înalt din SUA descriind din ce în ce mai des Ucraina ca „un atu, mai degrabă decât o povară”, datorită experienței sale pe câmpul de luptă și progreselor în războiul modern.

Această schimbare, a susținut el, modelează acum modul în care liderii europeni vorbesc despre viitorul Ucrainei. „Nu este doar o altă aderare a unei țări candidate la UE”, a spus Jasser. „Se prezintă ca un obiectiv strategic al Europei să aibă Ucraina în interior.”

În ceea ce privește Polonia, însă, el a avertizat că disputele interne riscă să slăbească rolul țării. În timp ce Marea Britanie, Franța, Germania, statele baltice și țările nordice se concentrează pe încheierea războiului și pe viitoarea arhitectură de securitate a Ucrainei, „Polonia se concentrează pe altceva”, a spus el, făcând o aluzie voalată la conflictele istorice și politice tot mai intense dintre Varșovia și Kiev.

„Asta e rău”, a adăugat Jasser, subliniind că consensul emergent al Europei rămâne clar: „Ucraina este un atu”.

Editor : A.R.