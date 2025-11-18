Live TV

SUA și Rusia au discutat despre un schimb de deținuți. Kirill Dmitriev: „M-am întâlnit cu unii oficiali americani”

Data publicării:
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Kirill Dmitriev (stânga) și Steve Witkoff (dreapta). Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia și Statele Unite au discutat despre posibilitatea efectuării unui alt schimb de deținuți, a declarat trimisul special rus Kirill Dmitriev într-un interviu acordat Axios.

Un oficial american a confirmat acest lucru și a declarat că partea americană este deschisă la această idee, dar a atenționat că nimic nu este iminent. Cel puțin opt americani se află în închisorile rusești.

Repatrierea americanilor încarcerați este o prioritate pentru președintele Trump, iar un schimb ar putea fi de ajutor, având în vedere că Kremlinul încearcă să îmbunătățească relațiile cu administrația sa, în ciuda tensiunilor legate de Ucraina.

Rusia speră că un nou schimb de prizonieri cu SUA va da dovadă de bunăvoință și va spori încrederea între cele două țări, a declarat o sursă bine informată în această privință.

Posibilul schimb de prizonieri a fost unul dintre subiectele discutate în cadrul vizitei efectuate în perioada 24-26 octombrie în Statele Unite de către Dmitriev, care administrează fondul suveran de investiții al Rusiei.

„M-am întâlnit cu unii oficiali americani și membri ai echipei Trump pentru a discuta unele chestiuni de natură umanitară, cum ar fi posibilul schimb de prizonieri la care lucrează partea americană”, a declarat Dmitriev pentru sursa citată într-un interviu telefonic acordat luni.

O sursă bine informată a declarat că Dmitriev a discutat ideea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu alți oficiali ai administrației.

Un oficial american a declarat că discuțiile au fost pozitive, dar că nu s-a ajuns la niciun acord. „SUA va saluta eliberarea oricărui cetățean american reținut”, a declarat oficialul american.

Nici Dmitriev, nici oficialul american nu au precizat care dintre prizonierii celor două părți ar putea fi implicați într-un schimb. Americanii Marc Fogel și Ksenia Karelina au fost eliberați de Rusia în cadrul unor schimburi de prizonieri la începutul acestui an.

Alți prizonieri americani implicați în schimburi recente de prizonieri sunt reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich, fostul pușcaș marin Paul Whelan și vedeta de baschet Brittney Griner.

La începutul acestui an, partea americană a înmânat rușilor o listă cu nouă cetățeni americani pe care dorea să îi repatrieze în SUA, a raportat Reuters. Opt dintre aceștia par să se afle încă în custodia autorităților ruse:

  • Stephen James Hubbard, în vârstă de 73 de ani, care a fost prins în Ucraina în 2022 și acuzat că a fost mercenar. Familia lui neagă asta, iar Departamentul de Stat al SUA consideră că el a fost „reținut pe nedrept”.
  • David Barnes, care a fost condamnat la 21 de ani de închisoare în 2024 sub acuzația de abuz asupra celor doi fii ai săi în timp ce locuia în SUA, acuzații pentru care a fost anchetat, dar nu a fost condamnat în Texas și care au fost formulate în timpul unui litigiu privind custodia cu fosta sa soție.
  • Robert Gilman, un fost pușcaș marin care a fost condamnat pentru agresiune asupra unui ofițer de poliție în 2022 și care, de atunci, s-a confruntat cu alte acuzații.
  • Eugene Spector, care riscă 15 ani de închisoare pentru acuzații de luare de mită și spionaj.
  • Michael Travis Leake și Robert Romanov Woodland, ambii condamnați pentru acuzații legate de droguri.
  • Daniel Joseph Schneider a fost condamnat pentru răpirea propriului fiu, cetățean rus, și pentru încercarea de a-l scoate din țară.
  • Gordon Black, un soldat american care a călătorit în Rusia în timpul concediului de la baza sa din Coreea de Sud pentru a-și vizita iubita rusă. El a fost condamnat pentru furt și amenințări cu moartea.

Aceasta nu este o listă completă a americanilor reținuți în Rusia, iar Axios nu a confirmat dacă aceste persoane sau alte persoane au fost menționate în mod specific în cadrul discuțiilor dintre SUA și Rusia.

Schimb istoric de deținuți între SUA și Rusia. Pe listă: reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich și pușcașul marin Paul Whelan

Trei deţinuţi, printre care și un american, au fost eliberaţi de Belarus şi predaţi autorităţilor SUA. Anunțul Casei Albe

