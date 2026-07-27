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SUA vor să propună Rusiei să încheie un armistițiu aerian cu Ucraina. Reacția Kremlinului

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Sursa foto: Profimedia
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Statele Unite pregătesc un nou pachet de propuneri pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, unul dintre punctele acestuia urmând să fie încetarea atacurilor aeriene reciproce. Potrivit unor surse ale agenției Reuters, inițiativa este în prezent discutată la Washington și la Kiev, urmând să fie prezentată ulterior Moscovei.

Marți, 28 iulie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge, de asemenea, în SUA pentru o întâlnire cu liderul american Donald Trump.

Un interlocutor al agenției a reamintit că Kievul i-a propus și anterior președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, un armistițiu, dar acesta nu a fost de acord. Cu toate acestea, unii oficiali occidentali consideră că acum Kremlinul ar putea face un pas înainte, din cauza pagubelor tot mai mari suferite de economia rusă ca urmare a atacurilor intense ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol și a obiectivelor logistice. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze, menționând că nu este clar „în ce măsură aceste știri sunt veridice și de la cine provin” .

La începutul acestei săptămâni, Zelenski a purtat o convorbire telefonică cu emisarii lui Trump, Steve Whitcoff și Jared Kushner, și a discutat cu aceștia posibilitatea reluării negocierilor cu Rusia, care s-au blocat în februarie.

Pe 22 iulie, surse apropiate de Kremlin citate de Bloomberg au declarat că Putin nu intenționează să ia legătura cu Ucraina până la ocuparea completă a Donbasului și că nu mai are intenția de a-i restitui zonele ocupate din regiunile Sumy și Harkiv, pe care intenționează să le transforme într-o zonă tampon.

Sursele agenției au afirmat că Putin a renunțat la ideea anterioară de „schimb” teritorial după ce a decis că înțelegerile informale la care ajunsese cu Trump în legătură cu Donbasul la summitul de la Anchorage din august 2025 nu mai sunt valabile. La Washington s-a negat existența unor astfel de înțelegeri.

În mod public, Putin a declarat pe 28 iunie că i s-au făcut propuneri privind încetarea atacurilor în adâncul teritoriilor de ambele părți și reducerea acțiunilor militare la patru regiuni — „DNR”, „LNR”, regiunile Herson și Zaporijia. Potrivit acestuia, Rusia nu a fost de acord, deoarece acest lucru ar fi permis Forțelor Armate ale Ucrainei să-și retragă forțele de pe alte fronturi.

Pe 23 iulie, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat, după întâlnirea cu ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, că pentru un acord privind încheierea războiului din Ucraina vor fi necesare „idei noi”, întrucât opțiunile discutate în Alaska „au eșuat”. El a explicat că acele propuneri erau „inacceptabile” pentru Kiev și înainte, iar acum – cu atât mai mult.

Ca răspuns, Lavrov l-a acuzat pe Trump de „comportament necinstit”, iar la Kremlin s-a făcut apel să nu se cedeze unui „optimism excesiv” în ceea ce privește soluționarea conflictului din Ucraina, subliniindu-se că „nu se poate vorbi în acest moment despre vreo nouă dinamică”.

Editor : A.R.

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