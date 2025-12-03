Live TV

Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu”

Data publicării:
vladimir putin mirat
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Propaganda rusă a schimbat în mai multe rânduri modul în care transmite mesajele public. Totul, datorită faptul că dictatorul rus s-a contrazis în mai multe rânduri în ceea ce privește războiul din Ucraina și cauzele care au dus la începerea acestuia. Jurnaliștii ruși independenți au adunat patru citate care arată disonanța congnitivă de care dă dovadă liderul rus. 

Iulie 2022: Rusia nu a început încă să lupte
(adresându-se Dumei de Stat)

Auzim astăzi că vor să ne învingă pe câmpul de luptă... Ei bine, ce putem spune? Să încerce. Dar toată lumea ar trebui să înțeleagă că noi nici măcar nu am început încă.

Octombrie 2023: Nu noi am început războiul
(adresându-se Forumului Valdai)

Am spus de mai multe ori că nu noi am început așa-numitul război din Ucraina. Dimpotrivă, încercăm să-l încheiem.

Februarie 2024: Am început războiul prea târziu
(dintr-un interviu cu propagandistul Pavel Zarubin)

Singurul nostru regret este că nu am acționat mai devreme, crezând că avem de-a face cu oameni decenți.

Decembrie 2025: Nici măcar nu este un război
(vorbind jurnaliștilor înainte de negocierile cu SUA)

În Ucraina, acționăm chirurgical, foarte atent, astfel încât... ei bine, este clar, nu-i așa? Acesta nu este un război în sensul direct, modern al cuvântului.

Amintim, disonanța cognitivă este o stare de disconfort psihic cauzată de existența a două sau mai multe idei, credințe sau comportamente contradictorii

