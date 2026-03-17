Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord (raport)

Data publicării:
kim jong un și vladimir putin își ciocnesc paharele cu vin
Relațiile dintre Phenian și Moscova s-au întărit de la începutul războiului din Ucraina. Fotot: Kim Jong Un și Vladimir Putin / Sursa foto: Profimedia Images

Coreea de Nord ar fi putut obține până la 14,4 miliarde de dolari prin trimiterea de militari și livrarea de arme către Rusia în timpul războiului cu Ucraina. Acest lucru este menționat într-un raport al Institutului pentru Strategia Securității Naționale (INSS).

„Dacă Coreea de Nord va primi integral plata pentru participarea trupelor sale și exportul de arme, acest lucru va submina efectul cheie al sancțiunilor – limitarea fluxului de venituri valutare”, se menționează în studiu.

Conform raportului, începând din octombrie 2024, Phenianul a trimis de cel puțin patru ori contingente militare, numărul total al soldaților depășind 20.000 de persoane. În perioada august 2023 – decembrie 2025, veniturile din exportul de arme și participarea la război ar putea fi cuprinse între 7,67 și 14,4 miliarde de dolari. Veniturile directe din trimiterea militarilor, inclusiv salariile și compensațiile în caz de deces, sunt estimate la 620 de milioane de dolari pe an.

Autorul studiului menționează că aceste estimări se bazează doar pe datele disponibile din surse deschise. „Este foarte probabil ca Coreea de Nord să primească compensații suplimentare sub formă de tehnologii militare, componente de înaltă precizie și materiale, care sunt mai greu de înregistrat public”, se menționează în raport.

Aceste venituri au un impact semnificativ asupra economiei RPDC, unde militarizarea a devenit un factor de creștere. Potrivit datelor Băncii Coreei, PIB-ul Coreei de Nord a crescut în 2024 cu 3,7% datorită extinderii relațiilor economice cu Rusia și creșterii producției militare. Acest indicator a atins cel mai ridicat nivel din 2016. Autoritățile din RPDC nu publică statistici oficiale.

Conform datelor Agenției de Informații Militare din Coreea de Sud, pe durata războiului din Ucraina, Phenianul a furnizat armatei ruse peste 12 milioane de muniții. Rusia a primit de la RPDC artilerie de lungă distanță, sisteme de lansare a rachetelor de tip grad, mortiere și rachete balistice, precum și muniție cu submuniție pentru sistemele de lansare a rachetelor de tip grad și instalațiile „Grad”. În iunie s-a aflat că RPDC a început construcția celei mai mari fabrici militare, orientată către livrări către Rusia.

Editor : A.R.

