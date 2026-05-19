Spitalele militare ruse nu mai fac față afluxului de răniți din războiul împotriva Ucrainei. Din cauza lipsei de locuri de internare, „participanții la operațiunea militară specială” sunt trimiși din ce în ce mai des la unitățile medicale civile, scrie „Novaya Gazeta Europa”.

Astfel, la sfârșitul anului 2025, în Omsk a fost închisă clinica de obstetrică, iar clădirea a fost transformată într-o policlinică și predată Ministerului Apărării. Anterior, în oraș a fost desființată maternitatea nr. 5, în locul căreia a fost deschis un spital militar. În prezent, în regiune se construiește o nouă clădire a centrului clinico-medico-chirurgical, „a cărui activitate se va concentra în mod special” asupra participanților la invazia din Ucraina.

Locuitorii se plâng că pacienților obișnuiți le este din ce în ce mai greu să primească îngrijiri medicale. O locuitoare a povestit că mamei sale, după operații grele, i s-a refuzat internarea cu cuvintele: „Nu sunt locuri! Cei de la SVO… înțelegeți voi”.

O situație similară se observă și în alte regiuni. În Moscova, singurul spital pentru pacienții cu fibroză chistică a fost transformat în spital militar, iar în Rostov-pe-Don același lucru s-a întâmplat cu maternitatea.

În ciuda construirii de noi unități medicale și a transferului celor vechi pentru tratarea militarilor, tot nu sunt suficiente locuri în spitalele Ministerului Apărării, de aceea răniții au început să fie internați în spitale obișnuite, alături de pacienții civili. Aceștia sunt izolați într-o secție specială sau internați în saloane comune. Din 2023, participanții la războiul împotriva Ucrainei trebuie să fie tratați fără a sta la coadă.

Potrivit publicației, în aproape fiecare unitate medicală importantă din Sankt Petersburg se află în prezent răniți de pe front. De exemplu, s-a anunțat public că, în Spitalul Municipal Mariinsky, s-au efectuat peste 2.000 de operații asupra militarilor în cursul anului trecut. O fostă asistentă medicală de la Institutul de Cercetare pentru Urgențe Medicale „Djanelidze” a povestit că, în general, se încearcă să nu se facă publică amploarea fenomenului. „Nu se vorbește prea mult despre soldații din operațiunile speciale, pentru că sunt foarte mulți și nimeni nu vrea să declare că sunt atât de mulți încât spitalele militare nu îi pot găzdui”, a declarat ea.

Asistenta medicală a povestit, de asemenea, despre problemele constante create de astfel de pacienți, inclusiv conflicte și încălcarea ordinii: „Cumpărau alcool, livrările mergeau constant la ei, coșurile de gunoi erau pline de sticle, nu ascultau de medici și asistente... În tot secția se simțea un miros puternic de alcool”. Potrivit ei, o parte dintre militari au fost transferați ulterior la Severomorsk, în regiunea Murmansk, deoarece „au consumat aproape toate antibioticele” și au epuizat toate stocurile de consumabile medicale destinate pacienților civili.

Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, până în ianuarie 2026, pierderile totale ale trupelor ruse în Ucraina au ajuns la 1,198 milioane de persoane: numărul răniților a fost de 873.000, iar al celor căzuți la datorie – 325.000. Analiștii CSIS au calificat aceste cifre drept „fără precedent”, subliniind că niciuna dintre țările puternice nu a suferit astfel de pierderi după cel de-al Doilea Război Mondial.

