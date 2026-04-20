Un înalt oficial rus susține că țările europene vor să ajungă neapărat la un război cu Rusia și le acuză de „rusofobie”. Declarațiile au fost făcute de către secretarul de stat și adjunctul șefului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Evgheni Ivanov, la cel de-al III-lea Forum Municipal Panrus „Patria mică – puterea Rusiei”, care se desfășoară la Centrul Național „Rusia”.

„Constatăm că elitele europene cu atitudini rusofobe sunt în continuare obsedate de ideea de a purta război cu Rusia, până la ultimul ucrainean, împiedică în toate felurile ajungerea la acorduri, alimentează isteria militară și, se pare, sunt gata să sacrifice definitiv bunăstarea popoarelor lor pentru un scop efemer de a aduce Rusiei o înfrângere strategică pe câmpul de luptă”, a remarcat el.

„În aceste condiții extrem de dificile, diplomația rusă va continua să urmeze un curs consecvent de politică externă”, a subliniat adjunctul șefului ministerului de externe. - Acesta vizează, în primul rând, apărarea fermă a intereselor naționale vitale, crearea unor condiții externe favorabile pentru o dezvoltare internă durabilă și consolidarea suveranității naționale în toate domeniile”.

