„Surse necunoscute” ar putea ataca fabricile britanice care produc drone pentru Ucraina, sugerează un consilier al Kremlinului

Un consilier al Kremlinului a sugerat că fabricile britanice care produc drone pentru Ucraina ar putea fi ținta unor atacuri din partea unor „surse necunoscute”, după ce Marea Britanie a acceptat să pună la dispoziția Kievului planurile tehnice ale rachetelor cu rază lungă de acțiune, relatează dpa.

Fostul viceministru de externe al Rusiei, Andrei Fedorov, a declarat că nu poate „exclude 100%” posibilitatea unei acțiuni „semi-militare” împotriva Marii Britanii, în contextul vizitei prim-ministrului Andy Burnham la Kiev.

În cadrul acestei călătorii, care a reprezentat prima vizită în străinătate a lui Burnham de la preluarea funcției de prim-ministru în iulie, Regatul Unit și-a reiterat sprijinul „neclintit” față de Ucraina, care, la rândul său, a furnizat ceea ce oficialii au numit o „mină de aur” de date de pe câmpul de luptă, menite să contribuie la consolidarea securității britanice.

Fedorov a afirmat că „mai devreme sau mai târziu, ar putea exista nu doar o reacție verbală, ci poate și una vizibilă din partea Rusiei față de Regatul Unit”.

Rugat să ofere mai multe detalii despre cum ar putea arăta acest lucru, el a spus: „Există diverse discuții cu privire la forma pe care ar trebui să o ia – ar putea fi așa-numita reacție tehnică, poate un atac al unor hackeri dintr-o sursă necunoscută, desigur, nu la nivel oficial”.

„Ar putea exista diferite măsuri politice și nu pot exclude 100% posibilitatea ca unele dintre ele să fie de natură semi-militară, de exemplu”.

Solicitat să definească termenul „semi-militar”, el a declarat pentru emisiunea BBC Newsnight: „De exemplu, s-ar putea întâmpla ceva cu întreprinderile, cu fabricile care produc drone pentru Ucraina etc.” Întrebat dacă acest lucru înseamnă că fabricile britanice din Marea Britanie ar putea fi atacate militar de Rusia, consilierul a răspuns: „Ar putea fi atacate, nu de Rusia, ci de... din surse necunoscute”.

Regatul Unit a acceptat să declasifice planurile tehnice ale componentelor fabricate în Marea Britanie pentru racheta Scalp, o versiune produsă în Franța a rachetei Storm Shadow, care a fost deja utilizată pentru a lovi ținte din Rusia. Această decizie a stârnit o condamnare fermă din partea Rusiei, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, afirmând că aceasta ar „turna gaz pe foc” în conflict.

Însă Burnham le-a spus reporterilor de la Kiev: „Cine a provocat incendiul? Asta e întrebarea, nu-i așa?” În timpul vizitei sale, prim-ministrul a îndemnat aliații Ucrainei să trimită mai multe rachete interceptoare la Kiev, în contextul în care Ucraina se confruntă cu bombardamentele continue ale Rusiei.

Acesta a coprezidat prima reuniune a Coaliției de Voință, în cadrul căreia a afirmat că grupul face „tot ce poate” pentru a „apela la propriile rezerve și a-i ajuta pe ceilalți să apeleze la rezervele lor”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat în repetate rânduri, în ultimele luni, mai multe rachete de interceptare Patriot fabricate în SUA, pe măsură ce stocurile de la Kiev s-au diminuat. Livrările de rachete Patriot au fost redirecționate către Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului cu Iranul, Ucraina primind în acest an un număr semnificativ mai mic de rachete decât în anii precedenți.

Rusia a încercat să profite de această penurie intensificând atacurile cu rachete balistice, ucigând cel puțin 23 de persoane și rănind peste 100 numai în ultimele trei zile.

Luni, Zelenski a salutat discuțiile Coaliției de Voință, dar a afirmat că „acum trebuie să facem față unui deficit de finanțare”, inclusiv prin opțiunea de a acorda Ucrainei o parte din împrumutul european înainte de termen sau prin deblocarea activelor rusești înghețate.

„Deficitul total este de 27 de miliarde”, a spus el într-o postare pe X. „Una dintre principalele opțiuni este aceea de a avansa o parte din finanțarea prin împrumuturi europene încă din acest an. Totuși, nu ar trebui să renunțăm la alte idei privind modalitățile de a asigura o protecție echitabilă în acest război – un război pe care Rusia l-a declanșat și pe care continuă să-l prelungească”.

Burnham a promis, de asemenea, „continuitate” în abordarea Regatului Unit față de Ucraina, afirmând că „nu suntem prieteni doar la bine, ci suntem alături de ei pe termen lung”.

„Evident, odată cu schimbarea prim-ministrului, probabil că oamenii s-ar putea întreba dacă va avea loc o schimbare de politică – ei bine, sunt aici să vă spun că nu va fi așa”, a declarat el pentru ITV News.

Burnham și Zelenski au semnat, de asemenea, un acord prin care se acordă Ministerului Apărării, în colaborare cu anumite companii britanice, acces la baza de date ucraineană de inteligență artificială „Avengers”, a anunțat Downing Street. Se preconizează că acest acord va ajuta Regatul Unit să învețe din experiența Ucrainei pe câmpul de luptă și să dezvolte soluții bazate pe inteligența artificială pentru a face față provocărilor legate de securitatea națională din ambele țări.

Deși acordul se concentrează inițial pe apărare și securitate, oficialii au afirmat că acesta ar putea „revoluționa toate aspectele vieții publice, de la controlul traficului aerian până la sistemele feroviare”.

Se preconizează că primul proiect din cadrul noii colaborări va implica utilizarea senzorilor cu AI pentru a oferi un nivel suplimentar de protecție bazelor militare, asigurând apărarea împotriva protestatarilor și a actorilor ostili, în timp ce un al doilea proiect va reuni Regatul Unit și Ucraina în vederea dezvoltării unor cipuri cu AI de consum redus de energie, care ar putea sta la baza unei noi serii de echipamente cu o durată de viață mai lungă, capabile să funcționeze în medii mai dificile.

Downing Street a afirmat că așa-numitele „Avengers AI Labs” reprezintă „o mină de aur de date de pe câmpul de luptă”, care le-ar oferi cercetătorilor britanici „acces fără precedent la informații operaționale din lumea reală și posibilitatea de a le utiliza imediat”.

Citește și:

Putin construiește o armată de sabotori în toată Europa. Noua strategie a Rusiei care țintește subminarea sprijinului pentru Ucraina

Coșmarul NATO și vulnerabilitatea Europei: de ce evită strategii militari să discute despre riscul unui atac coordonat Rusia-China

Editor : A.M.G.