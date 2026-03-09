Live TV

Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială a opozantului rus

alexei navalnii striga la un miting
Foto: Shutterstock

Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit într-o colonie penitenciară din Rusia în urmă cu doi ani, au publicat detalii din autopsia oficială privind moartea sa, a postat luni, pe reţeaua X, Maria Pevcik, membră a echipei disidentului.

Maria Pevcik a spus că documentul a fost publicat cu permisiunea familiei Navalnîi şi cu scopul de a preveni o posibilă prezentare oficială senzaţionalistă de către media rusă de stat.

Ea a spus că expertiza medico-legală de 270 de pagini a fost întocmită la mijlocul anului 2024, a fost în posesia rudelor lui Navalnîi în ultimele 18 luni şi a fost văzută de experţi.

„Conţinutul său nu îndeplineşte niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat Maria Pevcik, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Autorităţile ruse au susţinut mult timp că Navalnîi a murit din cauze naturale la vârsta de 47 de ani, pe 16 februarie 2024.

Familia şi echipa sa afirmă că el a fost ucis şi atribuie moartea sa preşedintelui Vladimir Putin.

La a doua comemorare a morţii sale, văduva sa, Iulia Navalnaia, şi ministrul german de externe, Johann Wadephul, au anunţat în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen că Navalnîi a fost otrăvit cu un puternic agent neurologic.

Ei au făcut referire la rezultatele de laborator care arătau otrăvirea cu o toxină cunoscută de la broaştele „săgeată” sud-americane, fără a prezenta rapoartele de laborator.

Rusia a respins acuzaţiile familiei şi ale politicienilor occidentali şi a notificat obiecţiile sale către Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). De asemenea, respinge acuzaţiile de otrăvire a lui Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok în 2022, de pe urma căreia el şi-a revenit.

