Rusia ar achiziționa în mod sistematic din China machete gonflabile care imită tancuri, avioane de luptă și alte echipamente militare, pentru a induce în eroare dronele ucrainene și a determina armata Kievului să consume inutil resurse de atac. Potrivit unei investigații publicate de The Telegraph, valoarea acestor importuri s-ar ridica la aproximativ 110 milioane de euro de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Investigația a arătat că mai multe platforme chinezești de comerț electronic promovează în limba rusă vânzarea unor astfel de produse. Una dintre acestea susține chiar că a primit sute de comenzi.

Gauss, o companie chineză care comercializează produse gonflabile personalizate, inclusiv machete care imită vehicule militare, își promovează produsele pe YouTube. Întrucât platforma este interzisă în China, acest lucru sugerează că firma își vizează clienți din străinătate, notează The Telegraph.

Într-unul dintre materialele publicitare citate de publicație, compania susține că machetele au fost testate în condiții de luptă și că pot „atrage eficient resursele de recunoaștere și de atac, sporind semnificativ protecția și șansele de supraviețuire”.

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Potrivit informațiilor prezentate de companie, aceasta comercializează machete care imită o gamă largă de echipamente militare, printre care sisteme de rachete, avioane, tancuri și piese de artilerie, dar și structuri precum hangare sau corturi de camuflaj.

The Telegraph relatează că aceste produse gonflabile sunt prezentate drept suficient de sofisticate pentru a induce în eroare sistemele militare de detecție, prin simularea semnăturilor termice și generarea de unde radio.

Publicația a relatat că o femeie care apare frecvent în reclamele companiei Gauss a declarat într-o postare online că „nu este un traficant de armament”.

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„Eu doar fabric structuri gonflabile, de tipul celor folosite în parcurile de distracții. În luna martie, am primit o comandă neobișnuită: 500 de structuri gonflabile în formă de tancuri... Apoi, clientul a solicitat... avioane cu reacție, camioane pentru transportul rachetelor, vehicule dotate cu radare... Habar n-am la ce sunt folosite. Eu doar produc articole gonflabile”, a adăugat ea.

Pe măsură ce utilizarea dronelor a devenit o caracteristică definitorie și tot mai importantă a războiului din Ucraina, atât Rusia, cât și Ucraina ar fi recurs la machete gonflabile ale echipamentelor militare, în încercarea de a dejuca atacurile și de a determina forțele adverse să-și consume inutil resursele.

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Michael Kofman, analist principal în cadrul think-tankului american Carnegie Endowment for International Peace, a declarat pentru The Telegraph că „China furnizează ceva ce, în sine, nu reprezintă un bun letal, dar care are, în mod clar, aplicații militare”.

Deși China a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Rusiei și a oferit Kremlinului sprijin diplomatic în timpul războiului din Ucraina, Beijingul a evitat să susțină pe deplin și în mod public invazia rusă.

Unii analiști au descris această strategie drept o „neutralitate pro-rusă”. Beijingul a demonstrat astfel că încearcă să mențină un echilibru delicat: să sfideze Occidentul, evitând în același timp izolarea internațională cu care s-a confruntat Moscova din cauza războiului.