Live TV

„Țara ar putea rămâne fără pâine”. Deputații ruși se plâng că Guvernul ascunde adevăratul impact al loviturilor ucrainene

Data publicării:
Plenary session of Russian State Duma
Duma de stat a Rusiei. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Autoritățile ruse ascund amploarea crizei combustibililor din țară, care a izbucnit ca urmare a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, a declarat Nina Ostanina, președinta Comisiei pentru protecția familiei din Duma de Stat.

„De ce vicepremierul responsabil nu spune sincer că aproape o treime din rafinării au fost scoase din funcțiune și de ce nici el, nici alți vicepremieri și miniștri din domeniu nu intenționează să introducă măsuri de urgență în acest sens?”, a spus Ostanina (citatele sale sunt preluate de canalul Telegram „Krovavaya Barynya”).

Deputata a subliniat că această tăcere asupra problemelor și refuzul de a le rezolva sunt periculoase, mai ales în pragul recoltei. „La urma urmei, țara ar putea rămâne fără pâine, ceea ce, în contextul sancțiunilor internaționale, echivalează cu moartea”, a subliniat Ostanina.

Anterior, agricultorii din regiunile sudice ale Rusiei au început să se plângă de lipsa motorinei, precum și de creșterea bruscă a prețurilor la aceasta în ajunul campaniei de recoltare. Producătorii de alimente, la rândul lor, au început să avertizeze lanțurile de magazine cu privire la întârzierile în livrarea mărfurilor din cauza deficitului de combustibil. Potrivit datelor INFOLine, în anumite regiuni au apărut, de asemenea, semne de deficit de produse de importanță socială, printre care se numără produsele perisabile, cum ar fi carnea, laptele și ouăle.

„Situația nu este încă critică; retailerii din centrele de distribuție dispun de stocuri suficiente pentru câteva săptămâni, iar unii chiar pentru câteva luni. Însă, dacă deficitul de combustibil va continua, iar perspectivele de îmbunătățire sunt puține, situația se poate agrava serios”, a declarat fondatorul INFOLine, Ivan Fedyakov.

Forțele Armate ale Ucrainei  au intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, lovind 16 unități numai în luna mai. Drept urmare, rafinarea petrolului în Rusia Centrală s-a oprit practic, iar gradul de încărcare al rafinăriilor a scăzut la cel mai mic nivel din 2009. Conform datelor Reuters, în iunie producția de benzină din Rusia a scăzut cu 25% — până la 85 mii de tone pe zi, în timp ce consumul estival se ridică la 110 mii de tone pe zi.

În acest context, peste 40 de regiuni, inclusiv teritoriile ocupate ale Ucrainei, au instituit oficial restricții privind vânzarea de combustibil, potrivit calculelor RBC. În același timp, plângeri privind întreruperile în aprovizionare, precum și stațiile de alimentare goale sau închise au venit din 85 de regiuni. Vicepremierul Alexander Novak, responsabil cu sectorul combustibililor, a declarat că în Rusia există suficient combustibil, iar întreruperile sunt legate de agitația rușilor, care au crescut cererea de benzină și motorină cu 20-30%. „În prezent are loc o reorganizare a legăturilor logistice ale sistemului, ținând cont de necesități. Echilibrarea pieței va necesita ceva timp”, a spus Novak.

Vladimir Putin a recunoscut anterior că atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii ruse „creează probleme” și duc la un „anumit deficit” de combustibil. În același timp, el a dat asigurări că „toate obiectivele avariate sunt refăcute destul de repede” și că „totul funcționează stabil la noi”. Pentru a rezolva problema deficitului de combustibil, potrivit lui Putin, este necesar „să finalizăm mai repede reparațiile”, să creștem producția de echipamente de apărare aeriană pentru protejarea obiectivelor importante de infrastructură și să majorăm volumul importurilor de benzină.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona ruseasca
Europa, supravegheată de Kremlin timp de 18 luni. Rusia ar fi folosit drone pentru a spiona situri nucleare: „O campanie coordonată”
Ucraina război
Numărul uriaș al morților și răniților în Ucraina. Câți soldați a pierdut Moscova și câți a pierdut Kievul în patru ani de război
volodimir zelenski
Planul Ucrainei de a-l destabiliza pe Putin. Atacurile recente cu drone din zona Moscovei dezvăluie o strategie complexă
June,25,,2021,Russia,,Sakhalin,Island,,The,Coast,Of,The
Cum încearcă Ucraina să reducă ofensiva Rusiei: Soldați trimiși să parcurgă zeci de kilometri pe jos până la front
colaj cu Vladimir Putin și zone bombardate de ucraineni în Sevastopol, Crimeea
Viața rușilor asediați constant de drone în cel mai mare oraș din Crimeea: „Așa cum duce Putin războiul, el nu se va încheia niciodată”
Recomandările redacţiei
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste...
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor vede un guvern PSD-PNL-UDMR ca cea mai bună variantă de...
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul va sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță bani...
marian mina si masina lui un audi
Deputatul PSD Marian Mina are o mașină de 120.000 de euro, însă...
Ultimele știri
UE oferă Armeniei o gură de oxigen, după presiunea economică a Rusiei: măsuri comerciale similare cu cele aplicate Ucrainei
Un român se află printre victimele accidentului de autocar din Spania. Care este starea lui de sănătate
Circulaţia feroviară a fost pusă în pericol, după ce hoţii au tăiat cabluri de alimentare a macazurilor în județul Constanța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în iulie 2026 pentru fiecare zodie. Momentul-cheie al lunii are loc pe 29 iulie
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
El este noul șef de la Rapid. Are putere deplină în Giulești și decide totul în vestiar: „Nu prea poți să...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la...
Pro FM
Fiii lui Britney Spears au surprins pe toată lumea! Sean și Jayden au debutat ca modele la Paris Fashion Week
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
Digi FM
La un an de la moartea lui Mihai Leu, soția sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Despărțirea există doar pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Hugh Jackman, dezvăluiri despre cel mai greu rol al carierei. A avut echipament de 90 kg: "Nimic nu m-a...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...