Autoritățile ruse ascund amploarea crizei combustibililor din țară, care a izbucnit ca urmare a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, a declarat Nina Ostanina, președinta Comisiei pentru protecția familiei din Duma de Stat.

„De ce vicepremierul responsabil nu spune sincer că aproape o treime din rafinării au fost scoase din funcțiune și de ce nici el, nici alți vicepremieri și miniștri din domeniu nu intenționează să introducă măsuri de urgență în acest sens?”, a spus Ostanina (citatele sale sunt preluate de canalul Telegram „Krovavaya Barynya”).

Deputata a subliniat că această tăcere asupra problemelor și refuzul de a le rezolva sunt periculoase, mai ales în pragul recoltei. „La urma urmei, țara ar putea rămâne fără pâine, ceea ce, în contextul sancțiunilor internaționale, echivalează cu moartea”, a subliniat Ostanina.

Anterior, agricultorii din regiunile sudice ale Rusiei au început să se plângă de lipsa motorinei, precum și de creșterea bruscă a prețurilor la aceasta în ajunul campaniei de recoltare. Producătorii de alimente, la rândul lor, au început să avertizeze lanțurile de magazine cu privire la întârzierile în livrarea mărfurilor din cauza deficitului de combustibil. Potrivit datelor INFOLine, în anumite regiuni au apărut, de asemenea, semne de deficit de produse de importanță socială, printre care se numără produsele perisabile, cum ar fi carnea, laptele și ouăle.

„Situația nu este încă critică; retailerii din centrele de distribuție dispun de stocuri suficiente pentru câteva săptămâni, iar unii chiar pentru câteva luni. Însă, dacă deficitul de combustibil va continua, iar perspectivele de îmbunătățire sunt puține, situația se poate agrava serios”, a declarat fondatorul INFOLine, Ivan Fedyakov.

Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, lovind 16 unități numai în luna mai. Drept urmare, rafinarea petrolului în Rusia Centrală s-a oprit practic, iar gradul de încărcare al rafinăriilor a scăzut la cel mai mic nivel din 2009. Conform datelor Reuters, în iunie producția de benzină din Rusia a scăzut cu 25% — până la 85 mii de tone pe zi, în timp ce consumul estival se ridică la 110 mii de tone pe zi.

În acest context, peste 40 de regiuni, inclusiv teritoriile ocupate ale Ucrainei, au instituit oficial restricții privind vânzarea de combustibil, potrivit calculelor RBC. În același timp, plângeri privind întreruperile în aprovizionare, precum și stațiile de alimentare goale sau închise au venit din 85 de regiuni. Vicepremierul Alexander Novak, responsabil cu sectorul combustibililor, a declarat că în Rusia există suficient combustibil, iar întreruperile sunt legate de agitația rușilor, care au crescut cererea de benzină și motorină cu 20-30%. „În prezent are loc o reorganizare a legăturilor logistice ale sistemului, ținând cont de necesități. Echilibrarea pieței va necesita ceva timp”, a spus Novak.

Vladimir Putin a recunoscut anterior că atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii ruse „creează probleme” și duc la un „anumit deficit” de combustibil. În același timp, el a dat asigurări că „toate obiectivele avariate sunt refăcute destul de repede” și că „totul funcționează stabil la noi”. Pentru a rezolva problema deficitului de combustibil, potrivit lui Putin, este necesar „să finalizăm mai repede reparațiile”, să creștem producția de echipamente de apărare aeriană pentru protejarea obiectivelor importante de infrastructură și să majorăm volumul importurilor de benzină.

Editor : A.R.