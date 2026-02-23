Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev

Moscova a acuzat Marea Britanie de tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, un ofițer de rang înalt din cadrul Direcției Generale a Statului Major General (GRU) din Rusia.

Alekseiev, o figură cheie în organizarea forțelor auxiliare mercenare ale Rusiei, a fost împușcat pe 6 februarie în clădirea în care locuia. El a supraviețuit atacului și a fost internat în spital.

Alexander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a reiterat acuzațiile anterioare potrivit cărora Serviciul de Securitate al Kievului (SBU) se afla în spatele atacului, afirmând într-un nou interviu acordat publicației rusești Vesti că și Marea Britanie a participat la operațiune.

Bortnikov nu a furnizat însă detalii care să susțină afirmațiile sale.

„Înțelegem clar că serviciile de informații ucrainene sunt creierul operațiunii”, a spus el, adăugând că FSB crede că un suspect a scăpat și se ascunde în continuare în Ucraina.

„Și în spatele lor se află țări terțe, despre care am discutat anterior, că serviciile de informații ucrainene operează sub supravegherea sau controlul serviciilor de informații occidentale. Vedem aici, în primul rând, o legătură britanică”, a continuat el.

„Prin urmare, ancheta este în curs. Dacă vom avea informații suplimentare, le vom publica cu siguranță”, a adăugat el, fără a oferi alte detalii.

Anterior, Bortnikov a acuzat Londra că a ajutat Kievul să orchestreze „Operațiunea Spiderweb” în iunie 2025, care a decimat flota aeriană strategică a Rusiei, din nou fără dovezi concrete.

Cum a fost împușcat Alexeiev

În primele ore ale zilei de 6 februarie, Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în casa scării blocului său de pe autostrada Volokolamskoie.

El a fost internat în stare critică, dar și-a recăpătat cunoștința după operație, potrivit presei ruse.

La trei zile după atentat, FSB a declarat că doi suspecți – Liubomir Korba și Viktor Vasin – au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de SBU.

FSB a declarat că Liubomir Korba a fost recrutat în august 2025, instruit la Kiev și trimis în Rusia via Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac.

Agenția a afirmat, de asemenea, că serviciile de informații poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-l pe fiul său, cetățean polonez care locuia în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi.

Cine este Alekseiev?

Alekseiev, prim-adjunct al șefului GRU din Rusia din 2011, s-a născut în Holodki, în regiunea Vinnitsia din Ucraina, și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse după ce a absolvit Școala Superioară de Comandă Aeriană din Ryazan.

În prezent, el este adjunctul șefului GRU, amiralul Igor Kostiukov, și a condus delegația Rusiei în recentele negocieri din Emiratele Arabe Unite (EAU).

El a supravegheat operațiunile din Siria, a contribuit la înființarea Corpului de Voluntari al Rusiei, care include unități paramilitare precum Redut și fosta brigadă Espanola, care includea foști huligani din fotbal.

De asemenea, a jucat un rol cheie în negocierile din timpul revoltei Wagner din iunie 2023, condamnând public revolta.

A primit titlul de „Erou al Rusiei” în 2017 și a fost sancționat de guvernele occidentale pentru operațiuni cibernetice, otrăvirea lui Skripal în Marea Britanie și implicarea sa în atacurile împotriva Ucrainei.

