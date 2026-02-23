Live TV

Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Alekseiev
Vladimir Alekseiev. Sursă Foto: X
Din articol
Cum a fost împușcat Alexeiev Cine este Alekseiev?

Moscova a acuzat Marea Britanie de tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, un ofițer de rang înalt din cadrul Direcției Generale a Statului Major General (GRU) din Rusia.

Alekseiev, o figură cheie în organizarea forțelor auxiliare mercenare ale Rusiei, a fost împușcat pe 6 februarie în clădirea în care locuia. El a supraviețuit atacului și a fost internat în spital.

Alexander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a reiterat acuzațiile anterioare potrivit cărora Serviciul de Securitate al Kievului (SBU) se afla în spatele atacului, afirmând într-un nou interviu acordat publicației rusești Vesti că și Marea Britanie a participat la operațiune.

Bortnikov nu a furnizat însă detalii care să susțină afirmațiile sale.

„Înțelegem clar că serviciile de informații ucrainene sunt creierul operațiunii”, a spus el, adăugând că FSB crede că un suspect a scăpat și se ascunde în continuare în Ucraina.

„Și în spatele lor se află țări terțe, despre care am discutat anterior, că serviciile de informații ucrainene operează sub supravegherea sau controlul serviciilor de informații occidentale. Vedem aici, în primul rând, o legătură britanică”, a continuat el.

„Prin urmare, ancheta este în curs. Dacă vom avea informații suplimentare, le vom publica cu siguranță”, a adăugat el, fără a oferi alte detalii.

Anterior, Bortnikov a acuzat Londra că a ajutat Kievul să orchestreze „Operațiunea Spiderweb” în iunie 2025, care a decimat flota aeriană strategică a Rusiei, din nou fără dovezi concrete.

Citește și

Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”

Cum a fost împușcat Alexeiev

În primele ore ale zilei de 6 februarie, Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în casa scării blocului său de pe autostrada Volokolamskoie.

El a fost internat în stare critică, dar și-a recăpătat cunoștința după operație, potrivit presei ruse.

La trei zile după atentat, FSB a declarat că doi suspecți – Liubomir Korba și Viktor Vasin – au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de SBU.

FSB a declarat că Liubomir Korba a fost recrutat în august 2025, instruit la Kiev și trimis în Rusia via Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac.

Agenția a afirmat, de asemenea, că serviciile de informații poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-l pe fiul său, cetățean polonez care locuia în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi.

Citește și

Împlicarea lui Kim Jong Un de partea Rusiei ar putea duce la o situație de neimaginat : Coreea de Sud va acorda ajutor militar Ucrainei

Cine este Alekseiev?

Alekseiev, prim-adjunct al șefului GRU din Rusia din 2011, s-a născut în Holodki, în regiunea Vinnitsia din Ucraina, și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse după ce a absolvit Școala Superioară de Comandă Aeriană din Ryazan.

În prezent, el este adjunctul șefului GRU, amiralul Igor Kostiukov, și a condus delegația Rusiei în recentele negocieri din Emiratele Arabe Unite (EAU).

El a supravegheat operațiunile din Siria, a contribuit la înființarea Corpului de Voluntari al Rusiei, care include unități paramilitare precum Redut și fosta brigadă Espanola, care includea foști huligani din fotbal.

De asemenea, a jucat un rol cheie în negocierile din timpul revoltei Wagner din iunie 2023, condamnând public revolta.

A primit titlul de „Erou al Rusiei” în 2017 și a fost sancționat de guvernele occidentale pentru operațiuni cibernetice, otrăvirea lui Skripal în Marea Britanie și implicarea sa în atacurile împotriva Ucrainei.

Citește și

Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
soldati rusi urcati in avion
2
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
margus-tsahkna
Europa nu trebuie să devină un refugiu pentru veterani de război ruși
friedrich merz
Friedrich Merz, încă un atac la președintele Rusiei, la patru ani de la invazie: „Putin e la cel mai jos nivel al barbariei”
Video
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Kaja Kallas.
La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat
Vladimir Ivanov
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Liderii au decis când vor fi...
potra georgescu
Călin Georgescu, Horațiu Potra și complicii din dosarul privind...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Ultimele știri
Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026”
PMB anunță tarifele de bază propuse pentru locuinţele „convenabile” din centrul Capitalei. Costul chiriei crește în funcție de zonă
Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”