Țara în care deținuților le sunt opriți 75% din bani pentru „întreținere”

Conform unor noi reguli care au început să fie aplicate de la sfârșitul anului trecut, deținuții din sistemul penitenciar rus pot lăsa până la trei sferturi din câștigurile lor autorităților penitenciare pentru „întreținere”, afirmă grupurile pentru drepturile omului.

Este vorba atât de banii pe care un deținut i-ar primi de la familie (pentru a cumpăra ceva de la magazinul închisorii), cât și de banii câștigați de pe urma prestării unor activități, scrie TVP World.

Deducerile au început să apară după ce noile reguli au intrat în vigoare la sfârșitul anului 2025, a raportat site-ul de știri rus The Insider.

Conform regulilor anterioare, numai deținuții cu salariu sau pensie în interior trebuiau să ramburseze instituției penitenciare costurile de întreținere.

Noile reguli stipulează că autoritățile penitenciare pot reține până la 75% din toate fondurile din contul unui deținut, indiferent dacă acestea provin din munca în cadrul instituției sau din transferuri din exterior.

Reglementările specifică faptul că deținuților trebuie să li se lase cel puțin 25% din fondurile lor.

Tratament inegal

Un activist pentru drepturile omului a declarat pentru The Insider că noile reguli nu sunt aplicate în mod uniform.

„Au existat cazuri în care unui deținut politic i s-au reținut 75% din transferuri, în timp ce alți deținuți din același penitenciar nu au avut parte de o astfel de reținere”, a declarat pentru publicație Sasha Graf, fondatoarea proiectului „Women's Term”, care oferă asistență femeilor condamnate.

The Insider a citat un alt activist pentru drepturile omului, care a declarat că poetului Artiom Kamardin, un deținut politic cunoscut, i s-a reținut suma maximă din banii trimiși de soția sa în ultimele două luni. Soția sa a declarat că, pentru ca el să aibă echivalentul a 100 de euro pe lună pentru a cheltui în magazinul închisorii – esențial pentru a asigura o dietă sănătoasă – ea ar trebui să îi trimită 400 de euro pe lună.

Grupurile pentru drepturile omului au declarat că noul sistem de deduceri se află încă în faza incipientă și se așteaptă ca acesta să fie aplicat pe scară mai largă în timp.

