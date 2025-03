Țara unde se duc mai mulți ruși în vacanță după redresarea economiei. „Ne-am dorit să mergem de mult timp”

Înfășurați în paltoane călduroase și căciuli de lână, sute de oameni au înfruntat vremea rece de primăvară din Moscova pentru a forma o coadă ordonată. Dar ei nu au venit să vadă o celebritate sau o expoziție exclusivistă. Ceea ce vor sunt vize japoneze, transmite Reuters.

Având în vedere că majoritatea țărilor europene au interzis zborurile directe cu Rusia, iar Japonia oferă vize gratuite, rușii explorează noi destinații de vacanță și profită la maximum de întărirea rublei și de creșterea salariilor reale, alimentate de redresarea economică provocată de cheltuielile mari ale Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Companiile aeriene japoneze nu mai au zboruri directe cu Rusia, dar ambasada Japoniei la Moscova a declarat că numărul vizitatorilor ruși a crescut odată cu disponibilitatea zborurilor de legătură.

Numărul rușilor care își petrec vacanțele în Japonia se va dubla în acest an, de la aproximativ 100.000 în 2024, a declarat pentru Reuters Dmitri Gorin, vicepreședinte al uniunii ruse a industriei turismului.

Cozile de la ambasadă sunt de înțeles, a adăugat Gorin, deoarece faimoasele flori de cireș din Japonia în primăvară au fost o atracție populară.

„Cel mai important lucru este că nu există proceduri complicate pentru viză și că există un zbor accesibil", a spus el.

În noiembrie, Japonia a încetat să mai solicite vizitatorilor ruși să prezinte în avans documente care să confirme că au plătit hotelurile pentru șederea lor. Biletele dus-întors, adesea cu legături în China, încep de la aproximativ 40.000 de ruble (477,64 dolari), a spus Gorin.

Elizaveta, cu care Reuters a vorbit în timp ce stătea la coadă pentru o programare la ambasada Japoniei din Moscova, a declarat că procesul mai simplu de obținere a vizei a încurajat-o să cumpere bilete.

„Ne-am dorit să mergem de mult timp”, a spus ea. „În zilele noastre, este mai dificil să ajungi în Europa. Este nevoie de doar patru-cinci zile pentru a obține o viză pentru Japonia, așa că am decis să mergem.”

Persoanele cu care Reuters a vorbit la ambasadă au refuzat să își dea numele de familie.

„Un vis de mai mult timp”

Înainte ca Moscova să declanșeze conflictul din Ucraina în februarie 2022, milioane de ruși călătoreau în Europa în fiecare an.

Acum, aceste călătorii pe rute indirecte - din cauză că majoritatea spațiului aerian european este închis transportatorilor ruși -, au devenit mai scumpe. Potrivit lui Gorin, numărul anual actual de vizitatori, de aproximativ 300.000 de persoane, este cu aproximativ 90% mai mic decât cel din 2019.

Economia Rusiei s-a contractat pentru scurt timp sub povara sancțiunilor, dar de atunci și-a revenit, iar cererea în creștere a consumatorilor, inclusiv în ceea ce privește călătoriile cu avionul, a contribuit la acest proces.

Însă aprecierea bruscă a rublei din acest an - în speranța că îmbunătățirea relațiilor dintre Washington și Moscova ar putea duce la o rezolvare a conflictului din Ucraina - nu a făcut decât să-i ajute pe ruși să se îndrepte spre Japonia și în alte părți.

Călătoriile internaționale s-au orientat în principal către țările care nu au impus sancțiuni Moscovei.

„Întărirea rublei afectează în mod direct costul călătoriilor și interesul consumatorilor pentru vacanțele în străinătate", a declarat Lyubov Voronina, șef de proiecte internaționale la site-ul de comparare a turismului sletat.ru.

În funcție de ceea ce intenționează să facă în călătoria lor, turiștii pot economisi în prezent între 10% și 30%, a spus Voronina.

Combinația dintre un venit disponibil mai mare și prețuri mai mici a venit la momentul perfect pentru unii.

„A fost un vis de mult timp pentru mine, încă de când eram copil”, a spus Nikita la ambasadă. „Acum am bani să vin și am decis să fac. În plus, prețurile au scăzut acum”.

Singurul obstacol pentru ruși este acea coadă lungă, dar Anton, întrebat dacă îi este teamă că ar putea rămâne fără timp pentru a-și depune cererea în acea zi, a spus simplu: „Ei bine, atunci voi veni mâine”.

