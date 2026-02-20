Live TV

„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul

Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Conducerea rusă nu este în continuare interesată de instaurarea păcii în Ucraina și nu intenționează să pună capăt războiului în curând, au declarat pentru Reuters în ultimele zile șefii a cinci servicii de informații europene. Aceștia sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord de pace în acest an și indică faptul că, potrivit datelor lor, nici măcar cedarea de către Ucraina a părții neocupate a Donbasului nu va determina Moscova să se oprească.

În ciuda declarațiilor repetate ale lui Donald Trump că Vladimir Putin „dorește să încheie un acord”, „Rusia nu urmărește un acord de pace”, a explicat șeful uneia dintre serviciile speciale. Potrivit acestuia, Rusia urmărește „atingerea obiectivelor sale strategice, iar aceste obiective nu s-au schimbat” – îndepărtarea de la putere a lui Vladimir Zelenski și a guvernului său și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră”, care să separe Rusia de Occident.

Potrivit unui alt agent de informații, un acord potențial de a ceda Moscovei întreg Donbasul ar satisface pretențiile teritoriale ale acesteia, dar nu ar permite atingerea obiectivului strategic. Prin urmare, directorul celui de-al treilea serviciu special a calificat ca eronată opinia potrivit căreia cedarea Donbasului va duce rapid la un acord de pace: o astfel de cedare, potrivit lui, „ar putea fi [doar] începutul unor negocieri reale”, deoarece Rusia va formula apoi cereri suplimentare.

Principala problemă, potrivit unuia dintre interlocutorii Reuters, este că Rusia nu dorește o pace rapidă și nu are nevoie de ea; ea poate continua războiul, deoarece economia sa „nu se află în pragul colapsului”. Un alt interlocutor a numit întâlnirile delegației ruse cu cea ucraineană „teatru de negocieri”.

Ultima astfel de întâlnire a avut loc miercuri la Geneva și s-a încheiat fără rezultate. Putin l-a trimis la ea pe Vladimir Medinski, pe care partea ucraineană și experții îl consideră un ideolog care nu dorește să negocieze, în timp ce participarea militarilor la runda anterioară de la Abu Dhabi a avut un caracter mai constructiv.

La Geneva s-a discutat problema teritorială. Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, s-au analizat și variante de creare a unei zone demilitarizate în partea din Donbass pe care Kremlinul cere să fie cedată, iar Kievul refuză să o facă.

Potrivit a doi spioni europeni, Moscova încearcă să poarte negocieri pe două direcții separate: pe de o parte se discută despre acțiuni militare, pe de altă parte despre acorduri bilaterale cu SUA, inclusiv ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Zelensky a declarat că, potrivit informațiilor furnizate de serviciile sale speciale, negociatorii americani și ruși discută acorduri bilaterale de cooperare în valoare de până la 12 trilioane de dolari, propuse de trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev. Această sumă este de aproximativ șase ori mai mare decât PIB-ul Rusiei, adică este o pură fantezie.

