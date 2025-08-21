Telefoanele vândute în Rusia din septembrie vor avea instalată obligatoriu o aplicație de mesagerie controlată de guvern

Preinstalarea aplicației Max pe toate dispozitivele va fi obligatorie începând cu 1 septembrie 2025, aceasta înlocuind VK Messenger în lista corespunzătoare de aplicații. Despre decizia respectivă, semnată de prim-ministrul Federației Ruse, Mihail Mișușin, a informat serviciul de presă al Cabinetului de Miniștri.

„Începând cu 1 septembrie, platforma digitală Max va intra în lista programelor obligatorii pentru instalarea prealabilă pe dispozitivele electronice în 2025. În lista acestor programe, Max va înlocui VK Messenger, care se afla acolo din 2023”, se menționează în comunicat, potrivit oficiosului Kremlinului.

Se preconizează că messengerul va deveni baza unui serviciu multifuncțional de schimb de informații. „Acesta va asigura comunicarea sigură în messenger și accesul la servicii digitale convenabile din partea statului și a mediului de afaceri”, a precizat serviciul de presă.

În plus, Cabinetul de Miniștri a inclus în lista programelor obligatorii pentru preinstalare și Lime HD TV. Acesta va fi preinstalat pe televizoarele cu unitate de control digitală începând cu 1 ianuarie 2026.

Anterior, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor.

„Vă informăm că, pentru a combate infractorii, în conformitate cu materialele furnizate de organele de drept, se iau măsuri de restricționare parțială a apelurilor prin aceste aplicații de mesagerie străine. Nu se introduc alte restricții privind funcționalitatea acestora”, au declarat reprezentanții serviciului.

Editor : A.R.