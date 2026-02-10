Live TV

Telenovele suspendate, edituri închise, persoane amendate pentru postări pe rețele sociale: Rusia pune la zid comunitatea LGBTQ+

LGBTQ+
Foto: profimedia
Background

Autoritățile ruse au inițiat o nouă escaladare a campaniei lor împotriva comunității LGBTQ+. În doar două zile, 2 și 3 februarie, a fost aplicată o serie de măsuri represive, impunând interdicția generală asupra (inexistentei) „mișcări sociale internaționale LGBT”, care a fost desemnată „organizație extremistă” în 2023.

Pe 2 februarie, Ministerul Justiției a luat măsuri pentru a desființa ultimele platforme importante de advocacy rămase în țară. Au fost intentate procese pentru a desemna „Rețeaua LGBT rusă (LGBT Set’)” și grupul „Coming Out (Vykhod)” din Sankt Petersburg ca „organizații extremiste”. Aceste cazuri urmează să fie judecate în ședințe închise, autoritățile invocând natura „secretă” a dosarelor ca justificare.

Un proces similar a fost intentat împotriva „Irida”, o inițiativă mai mică cu sediul în Samara, în sudul Rusiei. Liderul acesteia, Artiom Fokin, un operator în vârstă de 33 de ani la gigantul petrolier de stat Rosneft, se confruntă deja cu acuzații penale pentru organizarea unei „comunități extremiste” și încălcarea reglementărilor privind „agenții străini”.

Astăzi, directorii executivi ai celor mai mari platforme de streaming din Rusia (Kinopoisk, Ivi, Wink și Beeline TV) au primit amenzi cuprinse între 2.600 și 3.250 de dolari pentru „Galgos”, o saga familială spaniolă asemănătoare cu „Succession”, care prezenta o scenă de nuntă între două femei. De atunci, serialul a fost șters de pe toate platformele rusești.

Epurarea continuă în lumea editorială, editura No Kidding Press, acum defunctă, primind pe 2 februarie o amendă retroactivă de 10.000 de dolari pentru „The Fruit of Knowledge”, o bandă desenată a autoarei suedeze Liv Strömquist. Într-un raid anterior, procurorii au confiscat cartea lui Strömquist și alte titluri cu tematică queer de pe rafturile Falanster, o librărie independentă emblematică din Moscova.

În aceeași zi, Rim Khazibekov, director administrativ la Cambridge International School, o școală privată din Sankt Petersburg, a fost amendat cu 1.300 de dolari. Infracțiunea sa a fost o postare pe Instagram din 2018, cu șapte ani în urmă, în care și-a exprimat șocul față de o prezentare la o conferință despre diversitatea de gen – el se autodescrie ca „adept al valorilor familiale tradiționale”. În ciuda acestui fapt, instanța a decis că postarea constituia „propagandă LGBT”.

Evgeny Pisemski, fondatorul site-ului web „Guys+ (Parni+)”, se confruntă acum cu trei noi protocoale administrative, am aflat ieri. Pisemski, care a fost amendat anterior în temeiul legilor privind „agenții străini” pentru postări pe rețeaua socială VK, administrează una dintre puținele platforme rămase care acoperă comunitatea LGBTQ+.

Background

În noiembrie 2023, Curtea Supremă a Rusiei a declarat „mișcarea socială internațională LGBT” drept „organizație extremistă”. Deoarece această „mișcare” nu există în realitate, hotărârea a acordat autorităților libertatea de a urmări penal orice ritual, simbol sau grup asociat cu drepturile persoanelor queer, fără a ține seama de consecvența aplicării legii.

În consecință, afișarea unui steag curcubeu sau desenarea unui curcubeu poate duce acum la arestare administrativă sau acuzații penale. Acest cadru juridic vag a dat putere justițiarilor care colaborează cu poliția de combatere a extremismului pentru a urmări persoanele pe rețelele de socializare.

