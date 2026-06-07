Live TV

Foto Temeri de contaminare după un atac lângă Cernobîl: o dronă rusă a lovit o zonă de depozitare a combustibilului nuclear uzat

Data publicării:
Domul de metal acoperă sarcofagul din 1986 care acoperă reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl.
Domul de metal acoperă sarcofagul din 1986 care acoperă reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl. Sursa foto: Profimedia Images

O dronă rusă a lovit o facilitate de depozitare pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de centrala dezafectată de la Cernobîl, au afirmat duminică oficiali ucraineni, adăugând că nivelurile de radiaţii la faţa locului au rămas stabile, relatează Reuters.

În declaraţii separate, Statul major general al Kievului şi agenţia atomică a ţării au declarat că facilitatea în cauză a fost parţial distrusă, dar că nu era depozitat combustibil uzat acolo în momentul atacului.

Incendiul rezultat a fost stins şi nu au fost raportaţi răniţi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia nu a comentat cu privire la presupusul atac asupra instalaţiei, situată la circa 15 km de centrala de la Cernobîl, locul unde în 1986 s-a produs cel mai grav accident nuclear din lume.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În schimb ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a denunţat pe X faptul că nu este prima dată când forţele ruseşti pun în pericol instalaţiile nucleare ucrainene", adăugând că şantajul nuclear al Rusiei şi ameninţările sale la adresa siguranţei nucleare sunt sistemice, deliberate şi inacceptabile”.

Kievul şi Moscova fac schimb de acuzaţii şi în legătură cu atacarea centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, cea mai mare din Europa şi ocupată de Rusia.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
4
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
5
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Digi Sport
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone_lefkada
Ucraina a oferit scuze Greciei după găsirea unei drone navale lângă insula Lefkada: Agresiunea Rusiei e o amenințare pentru Europa
Dronă interceptoare
Ucraina a distrus peste 3.500 de aparate de zbor ale Kremlinului, în doar o lună. Soluția găsită: antidrone ieftine, printate 3D, cu IA
friedrich merz
Oficiali germani văd o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Prima întâlnire ar putea avea loc curând
fdvagdfbhaGb
Cinci azeri au fost ucişi în atacuri cu drone asupra a două nave în Marea Azov. Rusia dă vina pe Ucraina 
volodimir zelenski
„A ales din nou războiul”: Zelenski îl critică pe Putin pentru că a refuzat discuțiile față în față
Recomandările redacţiei
inundatii6iunie
Prăpăd în zeci de localități din România după ploile de ieri: imagini...
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare...
trasnete peste un camp si oras
Noi alerte de la ANM: jumătate din ţară, sub cod galben. Ploi...
mae
MAE, după elogiul lui Șoșoacă pentru Putin: Singurătatea agresorului...
Ultimele știri
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt esențiale”
Zeci de unelte pentru pescuit în valoare de aproape 60.000 de lei au fost ridicate de polițiștii de frontieră
Cum bruiază Rusia semnalul GPS în toată Europa, uneori întrerupându-l pentru secunde bune, din 2019 încoace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a rupt tăcerea despre relația cu Zeljko Kopic, plecat de la Dinamo: „O mare minciună care...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
CFR Cluj caută antrenor! În ce stadiu se află negocierile cu Edi Iordănescu. Exclusiv
Adevărul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la...
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Kate Middleton, în centrul atenției la nunta lui Peter Phillips. Cum a apărut prințesa de Wales la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...