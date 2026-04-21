Tensiuni în creștere: Kremlinul acuză militarizarea UE după informații privind posibile exerciții nucleare franco-poloneze

Kremlinul, aflat în al cincilea an de război împotriva Ucrainei, a denunţat marţi militarizarea Uniunii Europene după ce a aflat despre posibilitatea unor exerciţii nucleare comune între Franţa şi Polonia, informează EFE, citată de Agerpres.

„Acest lucru dovedeşte şi mai mult dorinţa Europei pentru o militarizare şi o «nuclearizare» mai mare, în ceea ce priveşte armele nucleare, ceea ce nu contribuie la stabilitatea sau predictibilitatea continentului european”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în briefingul său telefonic zilnic.



El a recunoscut că nu cunoaşte toate detaliile problemei şi că Kremlinul aşteaptă să afle „ce arme sunt implicate în mod specific” şi la ce ţări se face referire.



Peskov a făcut aceste comentarii după o relatare a publicaţiei Politico privind planurile preşedintelui francez Emmanuel Macron şi ale premierului polonez Donald Tusk de a desfăşura astfel de exerciţii comune.



Luni, ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat că, dacă Statele Unite sau alte ţări încalcă moratoriul asupra testelor nucleare, Rusia va răspunde în mod corespunzător.



Această poziţie se bazează „pe declaraţiile Washingtonului despre o posibilă reluare a testelor nucleare la scară largă, cu consecinţe fatale pentru Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare”, a explicat Riabkov.



Tratatul New START, semnat între Rusia şi Statele Unite, care limita numărul de încărcături nucleare stocate de ambele ţări, a expirat la începutul lunii februarie.



Deşi Moscova a cerut Washingtonului să prelungească menţinerea acestor limite pentru încă un an, fără a reînnoi tratatul, Casa Albă nu a făcut niciun pas în această direcţie.



Preşedintele american Donald Trump doreşte ca China - care, se pare, deţine deja peste 500 de încărcături nucleare - să participe la următoarele negocieri de dezarmare, în timp ce Moscova, la rândul său, cere includerea Franţei şi a Regatului Unit într-un viitor tratat.

Zelenski respinge ideea retragerii din Donbas: „Ar însemna o înfrângere strategică pentru Ucraina”

