Tensiuni între Moscova și Tallin, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse

Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de ţara baltică.

"Pe baza principiului reciprocităţii, partea rusă a anunţat expulzarea unui angajat diplomatic de la Ambasada Estoniei din Moscova", a declarat Ministerul de Externe rus într-un comunicat.

Partea estonă a fost, de asemenea, informată că "orice acţiune ostilă din partea Tallinnului nu va rămâne fără răspuns", informează EFE, potrivit Agepres.

Moscova a afirmat că declararea prim-secretarului ambasadei ruse drept "persona non grata" pe 13 august a fost "nefondată".

Potrivit ţării baltice, diplomatul rus expulzat a participat la activităţi care "au subminat ordinea constituţională şi sistemul juridic" al Estoniei.

De asemenea, Tallinn a cerut Moscovei să înceteze încercările de a se amesteca în afacerile sale interne.

