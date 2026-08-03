Campania ucraineană de bombardamente masive asupra rafinăriilor de petrol, a bazelor militare și a altor ținte logistice din Rusia a adus războiul pe teritoriul țării invadatoare. Depozitele companiei de comerț electronic Wildberries, poreclită și „Amazonul rusesc”, au ajuns cele mai noi ținte ale rachetelor și dronelor ucrainene. În afară de consecințele negative suferite de armata rusă din cauza problemelor de aprovizionare, noile atacuri afectează tocmai segmentul populației pe care președintele rus Vladimir Putin a încercat să îl protejeze cel mai mult – locuitorii Moscovei și ai Sankt Petersburgului – ceea ce face ca războiul să fie imposibil de ignorat, se arată într-o analiză Foreign Policy.

Primele atacuri au vizat centrul logistic principal al companiei, de lângă Moscova. Bombardamentele au produs un nor de fum atât de mare încât a putut fi văzut din spațiu, care a întunecat cerul în mare parte din regiunea metropolitană.

Alte atacuri au fost lansate contra centrelor logistice și a depozitelor din Sankt Petersburg, Tver, Simferopol, în Crimeea ocupată, Krasnodar, Tambov și Voronej. Mai mulți angajați ai companiei au fost uciși, în special în timpul primului val de atacuri.

Zeci de milioane de ruși folosesc zilnic platforma Wildberries pentru a cumpăra orice fel de produse – de la detergent de rufe și lapte praf la adidași, rochii și căști audio ieftine.

Kremlinul a acuzat Kievul că a atacat infrastructura civilă și că ar fi comis crime de război, cu toate că Rusia a lovit de ani de zile terminalele Nova Poșta, cea mai mare companie privată de livrări din Ucraina, omorând mai mulți angajați. Trei dintre ei au fost uciși într-un atac lansat pe data de 19 iulie.

Atacurile au fost lansate contra centrelor logistice și a depozitelor Wildberries din Sankt Petersburg (în poză), Moscova, Tver, Simferopol, în Crimeea ocupată, Krasnodar, Tambov și Voronej lovit de drone ucrainene în apropiere de Sankt Petersburg. Foto: Profimedia

Un lanț vast de aprovizionare pentru trupele rusești care luptă în Ucraina

Este foarte ușor de înțeles de ce Wildberries a devenit ținta atacurilor ucrainene. Retailerul online s-a transformat într-un lanț vast de aprovizionare pentru trupele rusești care luptă în Ucraina.

Din cauza problemelor întâmpinate de logistica militară oficială – întârzieri, incompetență și corupție – unitățile rusești de pe front au devenit tot mai dependente de livrările private și donațiile de provizii și echipamente, de multe ori finanțate de public.

Mulți soldați ruși își comandă singuri echipamentele de care au nevoie și pe care armata nu le poate furniza.

Până de curând, site-ul Wildberries avea o categorie specială de produse intitulată „Totul pentru operațiunea militară specială”. Catalogul includea peste 200.000 de produse, precum veste antiglonț, căști tactice și componente de drone. Cu toate că această categorie de produse a fost desființată recent, echipamentele rămân disponibile de cumpărat sub alte categorii.

Printre cele mai căutate produse din vechiul catalog se numără casca militară Br2, o vestă antiglonț cu plăci balistice și o trusă tactică medicală.

Bombardamentele din zona metropolitană a Moscovei au produs un nor de fum atât de mare încât a putut fi văzut din spațiu. Foto: Profimedia Images

Atacurile asupra depozitelor Wildberries i-au făcut pe ruși să resimtă și mai mult efectele războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe X că bombardamentele au distrus „centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente de drone, instrumente de navigație și alte echipamente”.

Conform dreptului internațional umanitar, un „obiect civil” devine o țintă legitimă când funcția sa oferă un „avantaj militar cert”. Wildberries trece cu ușurință acest test – spre deosebire de atacurile Rusiei asupra blocurilor de apartamente, a mallurilor și a maternităților din Ucraina.

Sute de produse ce pot fi cumpărate de pe platforma Wildberries intră strict în categoria echipamentelor militare (veste tactice, căști de luptă, componente pentru muniția folosită de drone, detectoare de drone, sisteme de război electronic) și alte aproximativ 4.500 de produse intră în categoria obiectelor cu dublă funcționalitate (dispozitive de vedere nocturnă, baterii externe, truse medicale, echipamente pentru vreme rece) – cu toate că au și un rol civil, ele sunt cumpărate de cele mai multe ori pentru a fi folosite de trupele ruse pe front.

Atacurile contra depozitelor Wildberries i-au făcut pe ruși să resimtă efectele războiului mai mult, chiar, decât în urma bombardamentelor care au vizat rafinăriile de petrol și care au provocat mari probleme de aprovizionare cu combustibil.

Putin a încercat să ferească o mare parte a populației ruse de consecințele războiului, însă atacurile asupra depozitelor Wildberries fac ca luptele să fie imposibil de ignorat chiar și de rușii de la Moscova și Sankt Petersburg. Foto. Getty Images

Zeci de milioane de ruși depind de livrările Wildberries, iar milioane dintre ei obțin o parte sau toate veniturile lor din vânzările pe care le fac pe această platformă.

Canalele de pe rețelele sociale rusești sunt pline de videoclipuri cu oameni care reacționează nervos sau sunt triști din cauza stocurilor distruse în bombardamente și a faptului că au pierdut un important mijloc de trai.

Mulți dintre ei par cu adevărat șocați și incapabili să lege soarta lor de războiul pe care țara lor îl poartă contra unei țări vecine – o invazie pe care mulți dintre ei au susținut-o până acum.

Lui Putin îi este din ce în ce mai greu să mențină iluzia normalității

Hărți recente care arată cum sunt redistribuite rezervele de combustibil în Rusia și un raport al Reuters indică faptul că autoritățile ruse au făcut eforturi mari pentru a menține Moscova și Sankt Petersburgul aprovizionate constant, în detrimentul altor provincii.

În schimb, incendiile care au devastat depozitele Wildberries îi afectează pe toți rușii la fel de mult. Infrastructura care permite livrarea rapidă a produselor într-o țară cu 11 fusuri orare nu poate fi reorganizată rapid. Lui Putin îi este din ce în ce mai greu să mențină iluzia normalității.

Ucraina a distrus aproximativ 10% din capacitatea logistică a Wildberries, iar pagubele provocate în atacurile asupra depozitelor se ridică la cel puțin 400 de milioane de dolari. Pierderile suferite de vânzători din cauza produselor distruse ar putea ajunge la 2 miliarde de dolari, o mare parte din ele fiind imposibil de recuperat.

Comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi a explicat că atacurile sunt menite să perturbe „iluzia unei perioade confortabile de pace”, pe care oamenii din Rusia și-au permis să o mențină în timp ce armata lor poartă un război brutal în apropiere. Foto: Robert Brovdi/Telegram

Comandantul ucrainean Robert „Magyar” Brovdi, care conduce Forțele de Sisteme Fără Pilot (USF), a explicat foarte clar strategia Kievului. Atacurile sunt menite să perturbe „iluzia unei perioade confortabile de pace”, pe care oamenii din Rusia și-au permis să o mențină în timp ce armata lor poartă un război brutal în apropiere.

Putin a încercat să ferească o mare parte a populației ruse de consecințele războiului, însă Wildberries este o aplicație care se găsește pe telefoanele mobile ale tuturor rușilor, ceea ce face ca războiul să fie imposibil de ignorat.

Acesta a fost efectul pe care Ucraina a căutat să îl producă, mai mult decât orice depozit distrus sau vestă antiglonț care nu a mai ajuns la destinație. După patru ani în care propaganda rusă a susținut mereu că luptele din Ucraina nu îi vor afecta în niciun fel pe ruși, războiul s-a întors acasă.

Editor : Raul Nețoiu