Dronele care au sosit pe teritoriul țărilor europene ar putea fi „o provocare a bandiților (n.red. se referă la ucrainenii susținători ai lui Bandera) ”, a scris Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate (CS) al Rusiei, pe canalul său de pe Max.

„Orașele europene au fost cuprinse de epidemia UFD, sau Unidentified Flying Drones (dronele zburătoare neidentificate). UAV-urile sunt peste tot: lângă bazele militare, în aeroporturi, în câmpuri și deasupra orașelor. Ale cui sunt – nu este clar. Care sunt versiunile?”, s-a întrebat adjunctul șefului Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse.

Prima dintre versiunile enumerate de Medvedev este „provocările bandiților cu scopul de a îmbunătăți livrările de arme și de a provoca un război”. Și aceasta, consideră politicianul, „este foarte probabilă, deși traseul unui UAV obișnuit poate fi, de regulă, urmărit”. „O mulțime de hoți fără sens (n.red. se referă la ucrainenii refugiați) trăiesc în Europa. Lansarea dronelor în Europa este mai sigură decât pe front”, a remarcat vicepreședintele Consiliului de Securitate.

A doua versiune, care „este teoretic posibilă, dar totuși îndoielnică”, a fost numită de Medvedev „activitatea mișcării pro-ruse din aceste țări cu scopul de a destabiliza viața în UE”. „Oamenii care simpatizează cu țara noastră nu își vor irosi resursele ieșind din clandestinitate. Agenții și cârtițele noastre așteaptă o comandă separată”, consideră el.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate a menționat, de asemenea, ca „versiune de lucru” verificarea rezistenței sistemelor de apărare aeriană efectuată de către serviciile speciale locale. În același timp, el nu exclude posibilitatea ca situația cu dronele să fie „jocurile unor huligani locali cu scopuri vandalice”. „Desigur, localnicii leneși se pot distra lansând drone. Ce modalitate mai bună de a-și enerva birocrații? O modalitate foarte bună!”, a argumentat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Enumerând a cincea versiune, despre un atac direct al dronelor din Rusia, el a indicat că aceasta a fost deja comentată de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul sesiunii plenare „Valdai”. „Nu mai este nimic de adăugat, în plus, cuvintele sale corespund și cu a patra versiune”, a concluzionat Medvedev.

