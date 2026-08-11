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Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia, însoțită de restricții pentru locuitori

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Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Locuitorilor celui de-al treilea oraș ca mărime din Rusia li s-a cerut să rămână în case, să se țină departe de ferestre și să evite utilizarea dispozitivelor electronice sau optice în timp ce coloana prezidențială a președintelui Vladimir Putin trecea prin Novosibirsk, relatează Kyiv Post.

Restricțiile au fost introduse marți, în timpul vizitei lui Putin în orașul siberian, a relatat The Moscow Times, citând publicația regională NeMoskva.

Potrivit unor informații, o notificare distribuită de o companie de administrare imobiliară le-a cerut locuitorilor clădirilor de pe strada Bolshevistskaya să „se abțină” de la a ieși afară pe durata trecerii convoiului prezidențial.

De asemenea, li s-a recomandat insistent să nu se apropie de ferestre, să nu folosească echipamente electronice sau optice și să nu lase vehiculele lângă stradă.

În anunț se preciza că măsurile fuseseră instituite la indicația agențiilor de securitate și solicita locuitorilor să ia în serios recomandările „pentru a evita situațiile neplăcute”.

Studenții care au rămas în căminele Universității de Stat din Novosibirsk au primit instrucțiuni similare. Circulația în campusul universitar a fost restricționată, iar în apropierea noilor clădiri aparținând centrului de cercetare și educație al universității au apărut barierele folosite de obicei pentru controlul demonstrațiilor.

Închirierea scuterelor electrice a fost, de asemenea, restricționată în mare parte din Akademgorodok, cartierul universitar al orașului Novosibirsk, precum și pe mai multe străzi din centrul orașului. Presa locală a relatat că operatorii de scutere au desemnat zone întinse ca fiind interzise circulației sau parcării.

Putin a sosit la Novosibirsk în noaptea de 10 spre 11 august. Luni seara, polițiștii au început să-și ocupe pozițiile de-a lungul traseului pe care urma să-l parcurgă, așezându-se la o distanță de aproximativ 50 de metri unul de celălalt.

De asemenea, s-a semnalat prezența unui număr mare de polițiști rutieri de-a lungul străzii Bolshevistskaya, o arteră importantă din apropierea centrului orașului Novosibirsk. Înaintea vizitei, angajații municipalității s-au grăbit să refacă suprafața drumurilor, să repare trotuarele și fațadele clădirilor și să planteze iarbă proaspătă, potrivit relatărilor locale.

Se preconiza ca Putin să viziteze SKIF, situat în orașul științific Koltsovo din apropiere, precum și campusul universitar din Akademgorodok. SKIF este un complex științific de mari dimensiuni, construit în jurul unei surse de radiație sincrotronică și conceput pentru a sprijini cercetarea în domeniile fizicii, chimiei, biologiei și științei materialelor.

Călătoria de marți a marcat prima vizită a lui Putin la Novosibirsk din 2018.

Vizita a avut loc în cadrul unei serii de deplasări regionale efectuate de președintele rus, după câteva luni în care a călătorit rar în afara Moscovei și a Sankt Petersburgului. În ultimele săptămâni, acesta a vizitat, de asemenea, Kazan, Irkuțk, Omsk, Krasnoiarsk și Ulan-Ude.

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Editor : A.M.G.

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