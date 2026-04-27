„Toată lumea vrea să plece”. Nemulțumirea crește în Rusia pe fondul războiului prelungit din Ucraina și economiei în dificultate

Președintele Vladimir Putin se confruntă cu o nemulțumire tot mai mare în rândul societății ruse, pe măsură ce războiul împotriva Ucrainei se prelungește, economia se află în dificultate, iar nemulțumirea publicului crește din cauza restricțiilor impuse de guvern asupra accesului la internet, relatează The Washington Post.

Cel mai mare institut de sondaje de stat din Rusia, Centrul Rus de Cercetare a Opiniei Publice, a înregistrat vineri o scădere a cotei de popularitate a liderului de la Kremlin la 65,6%, cel mai scăzut nivel de la începutul războiului și o scădere de 12,2 puncte procentuale de la începutul anului.

Evaluarea opiniei publice reale este dificilă într-un regim autoritar care exilează, încarcerează sau chiar ucide oponenții politici și în care criticarea războiului este ilegală, dar, în comparație cu cota de popularitate istorică a lui Putin — care a ajuns până la 88% — scăderea rezultatelor sondajelor indică o oboseală crescândă față de războiul aflat acum în al cincilea an, precum și față de negocierile pentru încheierea acestuia, care sunt în mare parte blocate, în contextul în care administrația Trump își concentrează atenția asupra Iranului.

Sancțiunile economice afectează din ce în ce mai profund economia Rusiei, lovind buzunarele cetățenilor, iar eforturile guvernului de a limita accesul la internet, invocând motive de securitate, provoacă nemulțumiri într-o societate care s-a bucurat mult timp de un nivel ridicat de digitalizare.

„Starea generală de spirit este că ajunge deja; ați luptat destul de mult”, a declarat un oficial rus care a vorbit sub condiția anonimatului, de teama represaliilor. „Toată lumea are impresia că durează de mai mult timp decât cel de-al Doilea Război Mondial, Marele Război Patriotic — și, în același timp, nu reușim să cucerim nici măcar o singură regiune”, a spus oficialul, referindu-se la eforturile eșuate ale Rusiei, de la invazia pe scară largă din 2022, de a prelua controlul deplin asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei.

În ultimele săptămâni, guvernul lui Putin s-a confruntat cu critici neobișnuit de deschise și vehemente din partea membrilor elitei financiare ruse cu privire la modul în care a gestionat economia, care s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului, pe fondul sancțiunilor mai severe și al ratelor ridicate ale dobânzilor menite să combată inflația, care continuă să sufoce investițiile și au dus la creșterea neplăților facturilor comerciale la un nivel record de 109 miliarde de dolari în ianuarie, potrivit Rosstat, Serviciul Federal de Statistică al Rusiei. Numărul companiilor care au datorii fiscale la stat a urcat, între timp, la 439.900, potrivit Aktion Accounting, o firmă rusă.

Unul câte unul, oamenii de afaceri și economiștii care au participat la un forum economic organizat la Moscova la începutul acestei luni au criticat guvernul pentru declinul economic.

„Cei de la vârf au pierdut complet contactul cu realitatea de pe teren, din economie”, a declarat Vladimir Bogalev, directorul unui producător rus de tractoare, potrivit unor imagini video difuzate online de la forum. Cei aflați la putere se „discreditează” în mod activ, a afirmat Bogalev.

Robert Nigmatulin, economist la Academia Rusă de Științe, a declarat în cadrul forumului că Rusia se află în urma Chinei și că inflația a depășit cu mult creșterea economică. „Am pierdut totul și suntem în continuare cei mai săraci. Chiar și în cele mai sărace regiuni din China, veniturile sunt mai mari decât în cele mai sărace regiuni ale noastre”, a spus Nigmatulin. „Creșterea PIB-ului din 2015 — adică de 11 ani — este de aproximativ 1,5% pe an. Știți cu cât au crescut prețurile de consum? Cu 77%”.

El a adăugat: „Putem investi într-o țară cu o astfel de conducere? Nu se poate gestiona o economie în felul acesta”.

Între timp, un videoclip postat de Victoria Bonya, o influenceriță stabilită în Monaco, în care aceasta critica vehement restricțiile impuse pe internet — și denunța modul în care guvernul gestionează alte probleme cu care se confruntă cetățenii obișnuiți din Rusia — a devenit viral, obligând Kremlinul să răspundă prin a sublinia că se ocupă de toate problemele pe care le-a ridicat.

Gennady Zyuganov, liderul de lungă durată al Partidului Comunist din Rusia, a mers și mai departe într-un discurs ținut în parlament săptămâna aceasta, avertizând cu privire la „colapsul economic inevitabil” dacă problemele nu vor fi rezolvate. „Până în toamnă ne vom confrunta cu ceea ce s-a întâmplat în 1917”, a afirmat el, făcând referire la Revoluția Bolșevică.

Sancțiunile și cheltuielile militare uriașe ale lui Putin au făcut ca inflația să crească vertiginos, obligând banca centrală să majoreze ratele dobânzilor peste 20% pentru a tempera economia. Deși banca centrală a redus între timp ratele dobânzilor — acestea situându-se acum la 14,5% — economiștii au avertizat din ce în ce mai des asupra riscului de „răcire excesivă” și de recesiune.

Ministrul rus al Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, a declarat săptămâna aceasta că rezervele Rusiei „sunt în mare parte epuizate”, în timp ce Putin a recunoscut public săptămâna trecută că economia se află în dificultate și a solicitat băncii centrale și guvernului său să explice încetinirea ritmului de creștere.

Economia rusă, puternic dependentă de veniturile din petrol, a beneficiat de un răgaz datorită creșterii prețurilor petrolului provocate de războiul SUA - Israel împotriva Iranului, însă economiștii au afirmat că doar o perioadă mult mai lungă și mai stabilă de prețuri ridicate ar permite Rusiei să-și echilibreze bugetul.

„În acest moment, economia rusă se află într-o zonă de tranziție ciudată, între efectele pozitive care pot fi așteptate în urma închiderii Strâmtorii Ormuz și prețurile ridicate ale materiilor prime, pe de o parte, și dinamica economică proprie a Rusiei, care s-a deteriorat semnificativ în ultimele luni, pe de altă parte”, a declarat Janis Kluge, economist la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

În plus, intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor rusești a obligat Rusia să reducă producția de petrol în luna aprilie cu 300.000 până la 400.000 de barili pe zi, a raportat Reuters, ceea ce ar putea diminua o parte din profiturile neașteptate pe care Moscova le anticipa din creșterea prețurilor și din suspendarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc de către președintele Donald Trump.

„Problemele se agravează și am vorbit de mult timp despre faptul că va veni acest moment”, a declarat un academician rus care are legături strânse cu diplomați ruși de rang înalt.

Analiștii au afirmat că, pe măsură ce cetățenii sunt nevoiți să reducă cheltuielile de bază, iar restricțiile privind accesul la internet perturbă viața de zi cu zi, apar diviziuni în toate sectoarele societății.

„Nemulțumirea este foarte puternică”, a declarat Tatiana Stanovaya, cercetătoare principală la Carnegie Russia Eurasia Center, un centru de studii cu sediul la Berlin. „Avem de-a face cu un război care se prelungește și cu complicații financiare, în timp ce tinerii sunt nemulțumiți că sunt izolați de mediul lor obișnuit de pe rețelele sociale. Oriunde te-ai uita, există probleme… și nu putem spune unde va duce toate acestea”.

„Oamenii încep să-și exprime opiniile cu mai mult curaj acum”, a spus Stanovaya, adăugând însă că autoritățile vor răspunde probabil cu măsuri represive suplimentare și că nu există niciun semn că regimul ar fi în pericol de a-și pierde controlul.

Mihail Hodorkovski, odinioară cel mai bogat om din Rusia și acum o figură marcantă a opoziției cu sediul la Londra, a declarat că entuziasmul patriotic inițial generat de război s-a disipat. „Războiul durează de prea mult timp și nu se observă schimbări clare”, a spus Hodorkovski. „Faptul că au câștigat sau pierdut trei sate nu ajută prea mult”.

Pentru unii din Rusia, decizia aparent arbitrară a lui Trump de a intra în război cu Iranul a oferit o justificare pentru războiul pe care Putin a ales să-l poarte împotriva Ucrainei și ar putea determina Kremlinul să-și mențină poziția fermă în urmărirea obiectivelor sale militare, în special cucerirea Donețkului.

„Toată lumea crede că războiul din Golful Persic oferă Rusiei și lui Putin ocazia de a continua lupta împotriva Ucrainei și de a cuceri mai mult teritoriu”, a declarat un om de afaceri din Moscova, care a vorbit, de asemenea, sub condiția anonimatului, de teama represaliilor. „Nimeni nu știe cât va dura războiul și, pe de altă parte, oamenii se tem din ce în ce mai mult că statul le va lua tot mai multe drepturi”.

În acest context, disperarea crește, mai ales din cauza restricțiilor impuse internetului, care readuc la viață amintiri puternice ale represiunii sovietice. „Oamenii ca noi sunt foarte îngrijorați, pentru că ne-am născut într-o țară din care nu puteai pleca”, a spus Tatyana, în vârstă de 53 de ani, manager într-o companie de logistică, care a vorbit cu condiția să fie identificată doar după prenume. „Am trăit deja o dată în spatele Cortinei de Fier și atunci eram siguri că nu se va mai întâmpla niciodată. Dar, în realitate, s-a întâmplat. Acum avem o Cortină de Fier digitală”.

Alții au vorbit despre peisajul economic dezolant. „Din perspectiva afacerilor, văd că lucrurile sunt un dezastru total — vânzările au scăzut, oamenii au din ce în ce mai puțini bani, sunt mult mai puțini oameni în centrele comerciale, prețurile s-au dublat, iar pentru fructe și legume s-au triplat”, a spus Irina, 46 de ani, manager de vânzări care a vorbit cu condiția să fie identificată doar după prenume. „Facturile la utilități au crescut, iar impozitele au fost majorate și ele”.

Igor, student, a descris o stare de descurajare tot mai accentuată. „În general, atât eu, cât și cei pe care îi cunosc simțim o senzație de deznădejde totală, față de care nu se poate face nimic”, a spus tânărul de 19 ani, care a vorbit, de asemenea, cu condiția să fie identificat doar după prenume. „Toată lumea vrea să plece, dar cei mai mulți nu au această posibilitate. Nimeni nu vrea să-și lege viitorul de această țară. Viața aici este dificilă, costisitoare și sumbră”.

