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„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor

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Elicopter militar al Rusiei, în zbor.
Elicopter rus Mi-8 Foto: Profimedia
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Joi, sistemele ruse de apărare aeriană au doborât un elicopter militar propriu de tip Mi-8, iar întregul echipaj a murit, a informat canalul Z Fighterbomber.

„Nu voi menționa motivele. Motivul este unul clasic, pe care omenirea probabil că nu-l va învinge niciodată, în ciuda inteligenței artificiale, a roboților, a rețelelor neuronale, a distincției dintre «ai noștri și străini»… care toate se înclină în fața Majestății Sale — idiotul”, se menționează în comunicatul canalului. Elicopterul „era scos din zona de atac”, adaugă o altă sursă Z, Helicopterpilot. Conform informațiilor sale, s-a încercat îndepărtarea aparatului de la baza de operațiuni pentru a-l feri de atacul dronelor. „Știu un lucru: îl scoteau în aceeași direcție în care zburau dronele inamice. Atât. Iar băieții nu mai sunt”, precizează canalul.

Distrugerea elicopterului ar fi putut fi cauzată de o defecțiune a sistemului „prieten-inamic” — echipamentul care permite distingerea automată a tehnicii militare aliate de cea inamică — sau de nerespectarea de către piloți a instrucțiunilor comandantului de zbor / punctului de ghidare aeriană (RP/PNA) privind retragerea, afirmă autorul Z. „De ce naiba să dirijezi aeronavele pe traiectorii adiacente cu dronele inamice, habar n-am. Și, în general, de ce naiba să scoți elicopterele în timpul unui atac cu drone, asta e o mare întrebare”, se menționează în mesaj. Un elicopter Mi-8 s-a prăbușit în raionul Anninsky din regiunea Voronej, au relatat „112” și „Izvestia”. Conform informațiilor acestora, trei membri ai echipajului și-au pierdut viața. Mash a scris că este vorba despre pilot, navigator și trăgător.

„Este clar că, dacă aparatul ar fi fost incendiat la sol, «cineva» ar fi avut de suferit, până la retrogradare. Dar acestea sunt realitățile. Acestea sunt prioritățile”, se plânge autorul Helicopterpilot.

Nu este prima pierdere a elicopterelor multifuncționale Mi-8 — cel mai răspândit model de elicopter din cadrul forțelor armate ruse, utilizat și de Serviciul de Frontieră al FSB, de Rosgvardia și de Aviația Navală a Marinei Militare.

La începutul lunii septembrie, dronele ucrainene au avariat un elicopter Mi-8 pe aerodromul din Sochi (Adler), a informat canalul ucrainean de Telegram „O sursă absolut de încredere”. În cursul acelui atac, conform declarațiilor, au fost distruse și elicopterele militare Ka-52 și Mi-28. În total, Rusia dispunea de peste 770 de unități Mi-8, conform estimărilor experților din domeniu.

Editor : A.R.

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