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Video „Totul arde”. Val de atacuri aeriene între Rusia și Ucraina: cel puțin 16 oameni au murit. Avertisment din partea ONU

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Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Cel puțin 16 persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore, pe fondul schimbului de lovituri mortale cu drone și rachete între Rusia și Ucraina, au declarat sâmbătă autoritățile din ambele țări, citate de France24. ONU a avertizat asupra creșterii numărului de victime civile, pe măsură ce Kievul și Moscova își intensifică atacurile de lungă distanță asupra infrastructurii critice.

Atât Moscova, cât și Kievul și-au intensificat atacurile după cea mai sângeroasă vară din 2022 - anul în care Rusia a lansat invazia pe scară largă, declanșând cel mai grav război din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Negocierile conduse de SUA pentru încetarea luptelor nu au dus la un progres decisiv, iar Kremlinul a declarat în repetate rânduri că intenționează să ocupe restul estului Ucrainei.

Kievul a declarat că atacurile rusești au ucis cel puțin șase persoane - în nord-estul regiunii Sumî, în Zaporijia și în regiunea Dnipropetrovsk, unde printre victime se afla și o fată de 17 ani.

Iar la Kiev, mai multe persoane au fost rănite la o zi după ce un atac rusesc desfășurat în timpul zilei a ucis șapte persoane. Moscova a intensificat atacurile asupra capitalei, în timp ce orașul se pregătește pentru o nouă iarnă de război.

Rusia a declarat că atacurile ucrainene au ucis patru persoane în regiunile Krasnodar și Belgorod.

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Vladimir Saldo, numit de Moscova la conducerea autorităților de ocupație din regiunea Herson, a declarat că o dronă ucraineană a lovit o cafenea din satul Askaniya-Nova, în apropierea Crimeii, vineri seara.

„Sub dărâmături, echipele de salvare au găsit cadavrele a două fete - născute în 2004 și 2006”, a spus el pe Telegram, adăugând că un bărbat a fost, de asemenea, ucis în aceeași zonă.

Yevgeny Balitsky, oficialul numit de Moscova, a declarat că atacurile nocturne ale Ucrainei au ucis încă trei persoane în partea ocupată a regiunii Zaporijjea.

Oficialii Națiunilor Unite au avertizat cu privire la numărul tot mai mare de victime civile în acest război. La Adunarea Generală a ONU de săptămâna aceasta, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat încă o dată că un acord între Moscova și Kiev pentru a pune capăt războiului „se va întâmpla”.

Pentru mulți observatori, însă, această perspectivă părea îndepărtată. Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia „escaladează conflictul în fiecare zi”.

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În cartierul Solomianskyi din Kiev, locuitorii unui bloc de apartamente tipic din era sovietică, lovit de o dronă rusă, curățau clădirea - deja îngrijorați de ce ar putea urma. Oleksandr Gorlachov, în vârstă de 43 de ani, se dusese vineri seara la parcela sa de grădinărit de la periferia orașului.

Sâmbătă dimineața devreme, însă, a fost trezit de un apel video de la părinții săi în vârstă - care sunt amândoi surzi - și s-a grăbit să se întoarcă pentru a-i ajuta.

„Am văzut-o pe mama stând acolo în cămașa de noapte, pe tata în lenjerie intimă, în fața clădirii, plângând... iar în jur erau flăcări, totul ardea”, a spus el. „Apartamentul este complet distrus.”

Mama lui, a spus el, este croitoreasă. „Mașina ei de cusut era acolo. Plângea pentru că acum e stricată. Așa că, ei bine, e o tragedie. Dar în familia mea toată lumea e în viață și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a spus el.

Pe fondul atacurilor rusești tot mai intense asupra capitalei, familia lui se află într-o „stare de stres constant”, iar el încearcă să-și distragă atenția plantând roșii.

„Nu au destul pământ”, a spus el, ironizând Rusia - cea mai mare țară din lume. „Vor pur și simplu să ne șteargă națiunea de pe fața pământului.”

În ciuda faptului că Rusia face viața în Kiev din ce în ce mai grea, Gorlachov a spus că „nu pleacă nicăieri”.

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Însă o altă locuitoare, Anastasiia Grigorovici - trezită când fereastra „a căzut peste mine” - fugise deja din orașul său natal, Gorlivka, ocupat acum de Rusia.

Acum se gândea să părăsească Ucraina cu totul. „În general, deja mă gândesc că trebuie să plec”, a spus ea.

Invazia Rusiei a forțat milioane de oameni să-și părăsească casele.

Sâmbătă, Kievul a lansat, la rândul său, atacuri de represalii împotriva Rusiei. În acest an, Ucraina a lansat atacuri mai adânc pe teritoriul Rusiei, ajungând până în Ural și Siberia.

Zelenski a declarat că Kievul a lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, și o fabrică care „aprovizionează ocupanții” din regiunea vecină Rostov. Liderul ucrainean a făcut apel la aliați să adopte mai multe sancțiuni împotriva Moscovei.

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Editor : C.A.

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