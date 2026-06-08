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Traficul feroviar a fost complet oprit în Crimeea. Motivele din spatele deciziei

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Pedestrians walk past an wall painting depicting a map of Crimean peninsula bearing the colours of Russia's national flag
Rusia a anexat ilegal Crimeea în 2014. Foto: Profimedia

În noaptea de 7 spre 8 iunie, o dronă ucraineană a lovit locomotiva unui tren de călători din Crimeea, care se îndrepta de la Moscova spre Simferopol, a declarat Serghei Aksenov, șeful peninsulei anexate, numit de Rusia. „Conform datelor preliminare, mecanicul a fost rănit, ajutorul mecanicului a murit, iar pasagerii nu au fost răniți”, a scris Aksenov pe canalul său de Telegram. După atac, circulația tuturor trenurilor de pasageri pe peninsula Crimeea a fost suspendată.

În special, au fost oprite trei trenuri care circulau din Moscova și Sankt Petersburg. Pasagerii au fost evacuați și transportați cu autobuze la Simferopol și Sevastopol, a precizat compania de transport „Grand Service Express”. De asemenea, au fost oprite trei trenuri care plecaseră din Crimeea spre Moscova și Murmansk. Pe drumul spre Crimeea au fost oprite cinci trenuri din Adler, Mineralnîe Vodî și Moscova. Întârzierile în orarul lor sunt cuprinse între 4,5 și șapte ore. La „Grand Service Express” s-a avertizat că această durată se poate prelungi. Pasagerilor li s-a recomandat să ceară ajutorul șefilor de tren și al însoțitorilor de tren.

Înainte de aceasta, pe 4 iunie, o dronă ucraineană a atacat un tren suburban în Crimeea, care circula din localitatea Azovskoye către orașul Kerci. Atunci a murit o persoană, iar alte trei au fost rănite. Pe 3 iunie, o dronă a lovit un autobuz de linie Moscova – Simferopol în orașul Yenakievo, din regiunea Donetsk. În urma atacului, opt persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite, a declarat Denis Pușilin, șeful autoproclamatei „RPD” numit de Rusia. Comitetul de anchetă al Rusiei a deschis un dosar penal pentru act de terorism (art. 205 din Codul penal al Federației Ruse) în legătură cu incidentul. Autoritățile au menționat că anchetatorii identifică „persoanele concrete” implicate în atac.

În luna mai, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU), cu ajutorul dronelor de rază medie, au preluat în mare măsură controlul asupra autostrăzii federale R-280 „Novorossia”, care leagă Rostov-pe-Don de Crimeea. În special, forțele ucrainene au început să lovească mijloacele de transport civile. Ca urmare, după cum a scris canalul Z „Rybăr”, logistica rusă de aprovizionare a „regiunilor” Herson și Zaporijia, precum și a Crimeei, s-a dovedit a fi „parțial paralizată”.

Editor : A.R.

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