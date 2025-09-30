Live TV

Foto Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite

Sursa foto: Poliția Națională din Ucraina.

Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin nouă civili și au rănit cel puțin alți 15 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 30 septembrie.

Forțele ruse au lansat 65 de drone și momeli de tip Shahed din Briansk, Orel, Primorsk-Akhtarsk, Millerovo și Crimeea ocupată de Rusia, în Ucraina, peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea aeriană și războiul electronic al Ucrainei au interceptat 46 de drone, în timp ce alte 19 drone și-au atins țintele în șase locații.

În regiunea Sumî, un atac cu drone rusești a ucis o întreagă familie, inclusiv un bărbat de 35 de ani, o femeie de 26 de ani și cei doi copii ai lor, în vârstă de 6 și 4 ani, în comunitatea Krasnopillia.

Atacurile rusești au ucis, de asemenea, o femeie de 60 de ani în comunitatea Shalihine și au rănit un bărbat de 23 de ani în comunitatea Myropillia, potrivit administrației militare locale.

În regiunea Donetsk, atacurile rusești au ucis trei persoane, dintre care două în orașul Kostiantinivka și una în orașul Druzhkiika. Opt persoane au fost rănite în regiune în ultima zi, a raportat guvernatorul Vadim Filashkin.

În regiunea Herson, Rusia a atacat 29 de localități, inclusiv centrul regional Herson, în ultima zi. O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse au atacat comunitățile Synelnykove și Mezhova, rănind două femei, în vârstă de 49 și 59 de ani, potrivit guvernatorului Serhii Lysak.

În regiunea Cernihiv, atacurile cu drone rusești au vizat infrastructura energetică din districtul Nizhin, lăsând aproximativ 26.000 de locuitori din Bobrovytsia și așezările din apropiere fără energie electrică. Regiunea a fost atacată de 20 de ori în ultimele 24 de ore, în timp ce forțele ruse au continuat să bombardeze zona, a raportat guvernatorul Viacheslav Chaus.

