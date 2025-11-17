Live TV

Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției

Data actualizării: Data publicării:
Un ciocan de judecator în prim plan, cu un steag al Rusiei pe fundal.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Tribunalul Savelovski din Moscova l-a condamnat pe Alexei Kuznetsov, un tip de 33 de ani din Kirov, la trei ani de muncă forțată în cazul donațiilor către Fondul pentru combaterea corupției (FBK), scrie Mediazona.

Potrivit publicației, dosarul penal împotriva lui Kuznetsov a fost deschis la sfârșitul lunii martie a acestui an. În aprilie, Rosfinmonitoring l-a inclus pe bărbat pe lista „teroriștilor și extremiștilor”.

Inițial, la sfârșitul lunii mai, cazul a fost trimis la tribunalul din Kirov, însă pe 10 iunie judecătoarea Larisa Barbakadze a decis să îl trimită la tribunalul districtual Savelovski din Moscova, care are competența teritorială. Motivul acestei decizii a fost faptul că Kuznetsov locuia în capitala Rusiei când a efectuat transferurile către FBK. Acuzatul a cerut ca dosarul să fie judecat la locul său de reședință din Kirov, precizează Mediazona.

Potrivit acuzării, la începutul lunii august 2021, Alexei Kuznetsov a semnat un abonament pentru donații către FBK în valoare de 300 de ruble. Din august până în februarie 2022, potrivit anchetei, din contul său au fost debitate 2.100 de ruble (n.red. aproximativ 107 lei).

Procuratura a menționat că la 1 martie 2022 „activitatea ilegală” a lui Kuznetsov „a fost oprită” nu pentru că el însuși a anulat donațiile și nici din cauza blocării sistemelor internaționale de plăți, ci datorită decretului lui Vladimir Putin, care a interzis noi transferuri către țări „neprietenoase”, scrie „Mediazona”.

În instanță au fost citite mărturiile lui Maxim Apatov, angajat al Centrului „E” din Kirov. El a declarat că informațiile despre donațiile lui Kuznetsov către FBK le-au parvenit în februarie anul acesta. Potrivit lui Apatov, T-Bank a confirmat autorităților că bărbatul a efectuat astfel de transferuri – el „a utilizat sistemul Merchant-ID”, indicând codul „utilizat exclusiv” de FBK.

„Un angajat al uneia dintre bănci, care a intervenit în calitate de specialist, a spus, de asemenea, că tranzacțiile lui Kuznetsov „au fost efectuate în favoarea unei singure organizații”, notează „Mediazona”.

În instanță, Alexei Kuznetsov și-a recunoscut în totalitate vina și și-a exprimat regretul. El a menționat că „nu a fost niciodată un susținător al FBK”, dar în 2021, când videoclipurile lor „au fost discutate în societate și au provocat uneori un anumit ecou, s-a aflat sub o anumită influență”.

După ce a semnat abonamentul pentru donații, bărbatul, potrivit propriilor sale declarații, nu a mai urmărit „activitatea FBK și, din păcate, plățile”. Kuznetsov a spus că „de mult timp” condamnă activitatea organizației și susține pe deplin actuala putere și politică.

Avocatul său, Roman Sokolov, a subliniat că suma nesemnificativă a transferurilor „nu putea influența în mod real activitatea” FBK și a cerut ca Kuznetsov să primească o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de articol sau o pedeapsă cu suspendare. Acuzarea, la rândul său, a cerut pentru acuzat trei ani și jumătate de închisoare.

Din pedeapsa stabilită pentru Kuznetsov vor fi deduse două luni – din martie până în mai, petrecute în arestul preventiv, și arestul la domiciliu, la care a fost supus până la pronunțarea sentinței. Conform sentinței instanței, Kuznetsov va plăti 15% din veniturile sale către stat și i s-au aplicat 10 luni de restricție de libertate. De asemenea, Kuznetsov a fost obligat să plătească suma de 2.100 de ruble din donații, precizează Mediazona.

Decizia instanței de a recunoaște FBK ca organizație „extremistă” a fost luată pe 9 iunie 2021, iar pe 4 august a intrat în vigoare. A doua zi, fondul a lansat o campanie de strângere de donații prin serviciul Stripe. Mediazona notează că, în prima zi a noii campanii, o parte din adresa site-ului FBK a apărut în extrasele bancare. Analizând aceste extrase, forțele de ordine au observat și alte identificatori, în special ID-ul comerciantului, ceea ce a lărgit cercul de suspecți.

Anterior, Mediazona a calculat că până în octombrie anul acesta, în Rusia au fost deschise cel puțin 114 dosare penale privind donațiile către FBK, după ce organizația a fost declarată „extremistă”.

Au fost pronunțate sentințe în 79 de cazuri. Peste 80% dintre acuzați au primit pedepse care nu implicau privarea de libertate: amenzi – 56 de cazuri, pedepse cu suspendare – opt cazuri. Într-un singur caz s-au dispus lucrări în folosul comunității. 14 persoane au fost condamnate la pedepse cu închisoarea, dintre care trei în contumacie. În septembrie 2025, activistul Konstantin Kotov a fost condamnat în contumacie la cinci ani de închisoare pentru donații către FBK.

