Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA”

Steve Witkoff, trimisul lui Trump la Kremlin, ar fi fost ales de Vladimir Putin în persoană. Informația a fost divulgată de Wall Street Journal, care scrie că liderul de la Kremlin ar fi pus ochii pe Witkoff, după ce a fost numit emisar în Orientul Mijlociu. Ar fi luat legătura cu el prin prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care i-a transmis mesajul că Putin vrea să îl vadă. Condiția a fost clară: Witkoff trebuia să vină singur la Moscova, fără CIA, fără diplomați și fără interpret. Emisarul lui Putin în SUA a transmis că articolul este fake-news.

Steve Witkoff, un miliardar dezvoltator imobiliar și partener de golf de lungă durată al lui Donald Trump, era la doar câteva zile de la preluarea funcției de trimis special al noului președinte în Orientul Mijlociu, atunci când a primit un mesaj tentant de la prințul moștenitor al Arabiei Saudite.

Vladimir Putin era interesat să se întâlnească cu Witkoff - atât de interesat încât ar fi putut lua în considerare eliberarea unui prizonier american în schimbul acestei întâlniri. Invitația a venit de la un om de afaceri din Kremlin pe nume Kirill Dmitriev, care l-a folosit pe Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, ca intermediar, scriu jurnaliștii Wall Street Journal.

Era doar o singură condiție: Witkoff trebuia să vină singur, fără agenți CIA, diplomați sau chiar interpreți, a declarat o persoană familiarizată cu această inițiativă.

Steve Witkoff și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Președintele rus studiase profilurile psihologice ale oficialilor din anturajul lui Trump, inclusiv ale lui Keith Kellogg, generalul cu trei stele în rezervă pe care Trump îl numise trimisul Americii în Rusia și Ucraina. Rapoartele agenției de informații a lui Putin subliniau faptul că fiica lui Kellogg conducea o organizație caritabilă în Ucraina - un semnal de alarmă care indica faptul că acesta ar putea fi ostil cererilor Rusiei în timpul viitoarelor negocieri de pace, au declarat persoane familiarizate cu documentele. Kellogg a ignorat și apelul personalității de televiziune Tucker Carlson, care i-a spus înainte de ziua inaugurării că Moscova era gata să înceapă negocierile.

Șase călătorii în Rusia pentru Steve Witkoff

Luna aceasta, Witkoff și-a încheiat cea de-a șasea călătorie în Rusia, discutând cu Putin timp de cinci ore, până la miezul nopții. De când Statele Unite s-au aliat cu Iosif Stalin în cadrul Legii Lend Lease, niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut acces atât de frecvent și personal la un lider rus sau sovietic. Witkoff nu a vizitat încă Ucraina. Liderii acesteia - și capitalele europene - se plâng că el îi îndeamnă să cedeze teritoriu Rusiei în schimbul unui acord de pace despre care nu sunt siguri că va rezista. În acest weekend, Dmitriev are programată o vizită la Witkoff în Miami, pentru o nouă rundă de discuții.

Apariția lui Witkoff ca trimis la Kremlin este, în parte, o poveste despre manevrele lui Putin de a da la o parte diplomații americani și de a strânge mâna miliardarilor americani. Nu a fost greu de convins. Trump nu și-a ascuns scepticismul față de instituțiile și alianțele tradiționale, apreciind loialitatea personală a unui prieten de zeci de ani precum Witkoff.

În viziunea lui Kellogg, Rusia a lucrat în culise pentru a-l înlocui, dar Trump a fost cel care a decis să-i restrângă portofoliul la Ucraina. El și Witkoff se înțeleg bine, a spus el într-un interviu. „Eu îi cunosc pe ucraineni. El îi cunoaște pe ruși”, a spus el. „Nimeni nu este supărat.”

Marți, Trump a declarat că Witkoff „nu știa nimic” despre Rusia când a început să lucreze, dar s-a dovedit a fi de succes pentru că „oamenii îl iubesc pe Steve”.

Președintele rus Vladimir Putin, în centru, dă mâna cu trimisul rus pentru cooperare economică externă, Kirill Dmitriev, dreapta, alături de consilierul prezidențial Iuri Ușakov, al doilea din dreapta, înaintea unei întâlniri cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, stânga, 11 aprilie 2025, la Sankt Petersburg, Rusia. Foto: Profimedia

Pentru The Wall Street Journal, Witkoff, în vârstă de 68 de ani, se autointitulează negociator. „Înseamnă să te pui în locul celeilalte părți și să găsești o modalitate de a-i ajuta să obțină spațiul politic necesar pentru a încheia acest acord”, a spus el. Da, îi lipsește experiența în politica externă, dar după aproape patru ani de război care a provocat peste un milion de victime, susține el, este timpul să încercăm ceva nou.

El este conștient de criticile potrivit cărora se descurcă stângaci în diplomația de cel mai înalt nivel, dar un oficial al Casei Albe subliniază că el călătorește cu securitate diplomatică și primește briefinguri înainte de călătorii de la Consiliul Național de Securitate, Biroul Directorului Național de Informații sau secretarul de stat Marco Rubio. După întâlnirea cu Putin, el îi sună de obicei pe președinte, vicepreședinte și Rubio printr-o linie securizată a Ambasadei SUA.

Președinții de la George H.W. Bush până la prima administrație Trump au avut numeroși „Kremlinologi” și vorbitori fluenți de rusă, de la Brent Scowcroft la Condoleezza Rice - și totuși, niciunul nu a putut preveni criza din Ucraina, care se acumulează de la prăbușirea comunismului.

„Poate că în administrațiile anterioare era nevoie de un proces birocratic extrem de greoi pentru a realiza ceva”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. „Președintele îi îndrumă personal pe oamenii în care are încredere, precum secretarul Rubio, trimisul special Witkoff și alții, să pună în aplicare obiectivele sale de politică externă.”

Un oficial al Casei Albe a declarat că decizia de a-l numi pe Witkoff a fost luată exclusiv de Trump. „Sugestia că țările străine ar fi avut vreun cuvânt de spus în această privință este absurdă”, a spus oficialul.

Rubio a declarat într-o declarație că Witkoff face o „treabă incredibilă” și că „înțelege obiectivele și realizează lucrurile în numele președintelui și al poporului american”.

