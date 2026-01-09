Președintele SUA, Donald Trump, ca răspuns la solicitarea Federației Ruse, a decis să elibereze doi ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, iar Moscova își exprimă recunoștința pentru această măsură, a anunțat Maria Zaharova.

„Ca răspuns la solicitarea noastră, președintele SUA, Donald Trump, a luat decizia de a elibera doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, reținut anterior de partea americană în timpul unei operațiuni în Atlanticul de Nord”, a menționat diplomatul. „Salutăm această decizie și exprimăm recunoștința noastră conducerii SUA”, anunță Tass.

Zaharova a informat că partea rusă începe „elaborarea urgentă și practică a tuturor aspectelor legate de asigurarea întoarcerii cât mai rapide” a cetățenilor Federației Ruse în patria lor.

Amintim, „alături de Departamentul de Război, Garda de Coastă a SUA a efectuat (miercuri - n.r.) confiscarea a navei-cisternă Bella I în Atlanticul de Nord. În urma unei operațiuni susținute de urmărire în Atlantic de către nava Cutter Munro, echipele tactice ale Gărzii de Coastă au folosit autoritatea noastră puternică de aplicare a legii maritime pentru a asigura Bella I printr-o operațiune comună executată cu precizie.

Datorită eforturilor întregii administrații și coordonării perfecte, forța noastră maritimă de luptă este mândră să stăpânească marea, să respecte dreptul internațional și să apere America”, se arata într-un mesaj al Gărzii de Coastă la momentul respectiv.

Imaginile - care par filmate din elicoper - arată nava arestată Marinera (fostă Bella I), sub pavilion rus, însoțită de o navă a Gărzii de Coastă americane.

