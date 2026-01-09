Live TV

Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”

Data actualizării: Data publicării:
Zaharova Rusia
Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a MAE Rusia. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, ca răspuns la solicitarea Federației Ruse, a decis să elibereze doi ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, iar Moscova își exprimă recunoștința pentru această măsură, a anunțat Maria Zaharova.

„Ca răspuns la solicitarea noastră, președintele SUA, Donald Trump, a luat decizia de a elibera doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, reținut anterior de partea americană în timpul unei operațiuni în Atlanticul de Nord”, a menționat diplomatul. „Salutăm această decizie și exprimăm recunoștința noastră conducerii SUA”, anunță Tass.

Zaharova a informat că partea rusă începe „elaborarea urgentă și practică a tuturor aspectelor legate de asigurarea întoarcerii cât mai rapide” a cetățenilor Federației Ruse în patria lor.

Amintim, „alături de Departamentul de Război, Garda de Coastă a SUA a efectuat (miercuri - n.r.) confiscarea a navei-cisternă Bella I în Atlanticul de Nord. În urma unei operațiuni susținute de urmărire în Atlantic de către nava Cutter Munro, echipele tactice ale Gărzii de Coastă au folosit autoritatea noastră puternică de aplicare a legii maritime pentru a asigura Bella I printr-o operațiune comună executată cu precizie.

Datorită eforturilor întregii administrații și coordonării perfecte, forța noastră maritimă de luptă este mândră să stăpânească marea, să respecte dreptul internațional și să apere America”, se arata într-un mesaj al Gărzii de Coastă la momentul respectiv.

Imaginile - care par filmate din elicoper - arată nava arestată Marinera (fostă Bella I), sub pavilion rus, însoțită de o navă a Gărzii de Coastă americane. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
5
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dmitri medvedev
Medvedev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet la nivel național. Ayatollahul Khamenei îi cere lui Trump să-și vadă de propria țară
Preşedintele columbian Gustavo Petro.
După ce a vorbit cu Donald Trump, Gustavo Petro avertizează că există o „amenințare reală” de acțiune militară a SUA în Columbia
Premierul ungar Viktor Orban și președintele SUA Donlad Trump.
Donald Trump anunță intenția de a vizita Ungaria înainte de alegerile din aprilie, într-o scrisoare de susținere pentru Viktor Orban
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea se îndreaptă către un conflict deschis cu Donald Trump. Motivele divergențelor dintre cei doi
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
curent
Bogdan Ivan anunță că 91.000 de gospodării au fost reconectate după...
Ultimele știri
Teheranul acuză oficial SUA și Israelul că se află în spatele protestelor care au zguduit Iranul
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști
Grok limitează generatorul de imagini după scandalul deepfake-urilor sexualizate cu femei și minori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau...
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cum se recalculează pensia în 2026: când se face automat și când este necesară adeverința de la angajator
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Imagini neverosimile: Nicolae Stanciu, batjocorit chiar pe teren, după ce a ratat un penalty în minutul 90+9
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...